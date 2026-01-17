Officieel: Ajax presenteert Jordi Cruijff als technisch directeur

Cruijff (51) speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar verhuisde naar FC Barcelona toen zijn vader daar trainer werd van het eerste elftal. Bij de Catalaanse club brak hij door als profvoetballer en legde hij de basis voor een loopbaan die hem daarna onder meer naar Manchester United, Celta de Vigo, Deportivo Alavés en Espanyol zou leiden. Na zijn actieve loopbaan werd hij trainer (onder meer in China en als bondscoach van Ecuador) en werkte hij als sportief directeur bij Maccabi Tel Aviv én Barcelona.

Reactie Cruijff: 'Groot gevoel van verantwoordelijkheid en trots'

Jordi Cruijff: “Het is heel bijzonder om hier te zijn en om mijn contract te tekenen. In het stadion dat vernoemd is naar mijn vader en bij de club die al van jongs af aan belangrijk is in mijn leven. Het spreekt voor zich hoeveel het betekent voor mij en mijn familie. Vanaf februari ga ik mij volledig inzetten voor Ajax. Daarbij krijg ik een groot gevoel van verantwoordelijkheid en trots. Ik bedank de club voor het vertrouwen. Ajax is een unieke club met een rijke geschiedenis, ik ga er alles aan doen om daar samen een nieuw succesvol hoofdstuk aan toe te voegen.

Reactie Geelen

Namens de directie licht CEO Menno Geelen de aanstelling toe: "Na het aangekondigde vertrek van Alex hebben we een gedegen selectieprocedure doorlopen. We hebben met meerdere sterke kandidaten gesproken en Jordi kwam daar als beste uit. Jordi heeft zich na een mooie internationale voetbalcarrière onder andere als directeur verder ontwikkeld. Hij weet wat er nodig is om binnen en buiten het veld op het hoogste niveau te presteren en hoe je eigen jeugd laat doorstromen naar de top. Met een complete directie gaan we nu verder bouwen aan de resultaten die Ajax verdient."