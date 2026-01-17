Ajax stort na rust in tegen Go Ahead en moet genoegen nemen met punt

Ajax heeft zich niet weten te herpakken van de oorwassing in de KNVB Beker tegen AZ. De Amsterdammers speelden in eigen huis tegen Go Ahead Eagles een goede eerste helft, maar gaven het na rust volledig uit handen: 2-2.

Na de forse nederlaag in de KNVB Beker bij AZ (6-0) heeft Fred Grim flink ingegrepen bij Ajax. Oscar Gloukh en Josip Sutalo verloren hun basisplaatsen en werden vervangen door jongelingen Rayane Bounida en Aaron Bouwman. De Amsterdammers begonnen goed aan het duel en domineerden het balbezit. Dat leverde na een kwartier spelen de openingstreffer op.

Vitezslav Jaros plukte een voorzet van Go Ahead Eagles uit de lucht en gooide de bal razendsnel naar de vrijstaande Mika Godts. De Belg kon ongehinderd doorlopen tot aan het strafschopgebied, waar hij probeerde de bal mee te geven aan Sean Steur. Melle Meulensteen onderschepte het spelobject, maar leverde deze direct in bij Godts. De aanvaller legde de bal opzij naar Davy Klaassen, die van afstand de 1-0 binnenschoot. Twee minuten later kreeg Godts de uitgelezen kans om er 2-0 van te maken, maar na lang wachten met uithalen schoot hij van dichtbij tegen de lat.

In de 28ste minuut werd het toch 2-0. Een voorzet van Bounida werd weggekopt en kwam bij Godts terecht, die de bal in een keer naar Klaassen tikte. In de kluts kwam de bal voor de voeten van Kasper Dolberg, die van dichtbij de tweede goal van Ajax binnen ramde. In het restant van de eerste helft liet Ajax de teugels een beetje vieren en kwam Go Ahead Eagles meer aan voetballen toe, waarbij Kenzo Goudmijn van afstand nog de paal raakte. De grootste kans was echter voor Sean Steur. De jongeling werd door Bouwman alleen voor Jari De Busser gezet en probeerde de bal in de verre hoek te plaatsen, maar het been van de doelman voorkwam zijn eerste treffer in Ajax 1.

Na de pauze kreeg Ajax via Anton Gaaei en Godts goede kansen, maar was het Go Ahead Eagles dat in minuut 53 toesloeg. Mats Deijl gaf de bal aan de ingevallen Victor Edvardsen, die meteen doorspeelde op Evert Lindhorst. Met één aanraking kreeg de middenvelder de bal bij de eveneens ingevallen Thibo Baeten, die koel bleef oog in oog met Jaros: 2-1.

Wat volgde was een zeer open wedstrijd waarin Go Ahead Eagles nadrukkelijk op zoek ging naar een gelijkmaker, maar ook achterin veel ruimte liet voor Ajax om te counteren. Uiteindelijk waren het de bezoekers die voor de volgende treffer zorgden. Jakub Breum legde de bal op subtiele wijze achter de verdediging van de Amsterdammers, waar Milan Smit na een goede loopactie opdook. De spits nam de bal in een keer uit de lucht en schoot deze hard tegen de touwen voor de 2-2.

In het vervolg van de wedstrijd kregen beide ploegen nog wel kansen op een winnende treffer, maar die viel niet meer. De grootste kans was voor de thuisploeg, maar Lucas Rosa raakte van heel dichtbij de paal. Daardoor blijft Ajax op de derde plaats staan, met twee punten minder dan nummer twee Feyenoord. De Rotterdammers nemen het zondag in eigen huis op tegen Sparta Rotterdam. Go Ahead Eagles blijft vooralsnog twaalfde in de Eredivisie.