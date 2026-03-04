(30) staat al jaren bekend om zijn indrukwekkende spiermassa, maar bij West Ham United hoeft de vleugelspeler voorlopig niet meer met gewichten te zeulen. Manager Nuno Espírito Santo heeft zijn speler namelijk verboden om nog aan krachttraining te doen in de sportschool. Volgens de oefenmeester is de fysieke gesteldheid van de Spanjaard van nature al zo uitzonderlijk dat extra training met gewichten averechts zou kunnen werken voor zijn snelheid en behendigheid.

De beslissing van Santo komt voort uit de wens om de fysieke conditie van Traoré optimaal te benutten, terwijl de kans op spierblessures juist verkleind moet worden. Hoewel de aanvaller nog strijdt om een vaste basisplaats bij de club uit Londen, is hij volledig fit voor het duel met zijn oude club Fulham. Santo benadrukte tijdens de persconferentie dat de focus bij Traoré nu volledig op blessurepreventie moet liggen in plaats van op het opbouwen van extra spierkracht.

Santo ziet geen noodzaak voor krachttraining

"Zijn lichaamsbouw is werkelijk buitengewoon. Het is genetisch bepaald en al jarenlang zo. Ik heb hem gezegd dat hij beter niet naar de sportschool kan. Zijn huidige lichaamsgewicht is voldoende. Traoré zal wel blessurepreventieve oefeningen blijven doen, maar hij zal geen gewichten tillen", zo vertelde de oefenmeester.

Traoré ontkende onlangs dat hij nog trainde met gewichten, maar werd betrapt door Nederlander Crycensio Summerville. De aanvaller deelde een video waarin te zien was dat Traoré tóch bezig was aan een krachttraining.