NEC-directeur Van Schaik over Balotelli: 'Past niet bij ons'

Een jaar geleden zorgde een uitspraak van algemeen directeur Wilco van Schaik voor flink wat gespreksstof rond NEC. In de Deadline Day-podcast van FC Afkicken kwam de vraag voorbij of de Nijmeegse club ooit een speler als Mario Balotelli zou overwegen: een grote naam met internationale allure, maar ook iemand met een reputatie als lastpak.

Het antwoord van Van Schaik was destijds glashelder en met een flinke knipoog. In de podcast van FC Afkicken zei hij:

“Nee. Dan verkoop je de volgende dag veel shirtjes, maar een week later hangt zijn Ferrari in de Oranjesingel in Nijmegen en dan wordt hij de kroeg uitgeslagen”, grapte hij over de Italiaanse spits.

Met die uitspraak maakte Van Schaik niet alleen een grap, maar zette hij ook meteen de toon. NEC laat zich niet verleiden door alleen de commerciële aantrekkingskracht van een bekende naam.

Bewuste koers in Nijmegen

Ook de volgende uitspraak komt uit datzelfde podcastgesprek van vorig jaar. Over het aantrekken van dit soort spelers zei hij:

“Dat past ook niet bij ons. Maar dat soort spelers wordt wel aangeboden in de zomer, dat is echt ongekend.”

In een recent interview met NU.nl haalt Van Schaik een voorbeeld aan om de ambities van NEC’s Marcel Boekhoorn te illustreren:

“Ik maakte vaker mee dat Boekhoorn de lat hoger legt dan de meeste mensen gewend zijn. Zoals die keer dat Mario Balotelli moest komen, een paar jaar geleden. Marcel was Balotelli's agent tegengekomen op vakantie en zag het helemaal voor zich, qua merchandise en aandacht. Balotelli kwam niet, maar het zei veel over Marcels ambities.”

Er werd opnieuw gerefereerd aan de naam Balotelli en het transferbeleid van NEC. Daaruit blijkt dat de club de optie niet serieus heeft overwogen en vasthoudt aan de koers waarbij spelers moeten passen binnen de cultuur en identiteit van de club.

Die woorden geven een inkijkje in de dynamiek van de transfermarkt. Ook clubs als NEC krijgen spelers met grote namen en opvallende cv’s aangeboden. Toch betekent dat niet automatisch dat er ook serieus naar wordt gekeken. Volgens Van Schaik draait het in Nijmegen om balans, stabiliteit en spelers die passen bij de cultuur van de club.

Meer dan alleen shirtverkoop

De boodschap is duidelijk: korte termijn-succes of extra shirtverkoop weegt niet op tegen het bewaken van de identiteit. NEC kiest liever voor een doordachte opbouw dan voor een stunttransfer die vooral voor rumoer zorgt.

De uitspraken van Van Schaik onderstrepen daarmee de koers die in Nijmegen wordt gevaren: nuchter, realistisch en gericht op de lange termijn. Een naam als Balotelli zorgt misschien voor spektakel, maar in de ogen van NEC is niet elke blikvanger automatisch een versterking.