Ajax-interesse in Sano raakt Regeer vlak voor wedstrijd: 'Dat is niet lekker'

Youri Regeer over Kodai Sano
4 maart 2026, 08:40

Youri Regeer moest in de winterse transferperiode even slikken toen hij hoorde dat Ajax concreet geïnteresseerd was in Kodai Sano. Vlak voor de uitwedstrijd tegen Excelsior (2-2) kreeg de middenvelder van de Amsterdammers dat nieuws te horen, iets wat ‘toch wel iets’ met hem deed, zo zegt hij eerlijk tegen Voetbal International.

Het weekblad staat samen met Regeer uitgebreid stil bij de talloze discussies over de ‘nummer zes-positie’ van Ajax. Net als in de zomerse transferperiode ging het in de winter bijna dagelijks over mogelijke versterkingen voor de Amsterdammers als controleur. “Tja, ik lees zelf weinig, maar natuurlijk weet je dat het er in de media heel veel over gaat. In elk interview word je ernaar gevraagd, dus uiteraard krijg je dat mee. Maar ik kan niets anders doen dan het op het veld laten zien”, begint Regeer, die momenteel als nummer zes fungeert bij Ajax.

Die geruchten hadden wel degelijk impact op Regeer. “Nou ja, ik kan ook op andere posities uit de voeten, dus ik weet niet of het direct bepalend is voor mij. Maar uiteindelijk vraag je je natuurlijk weleens af: waarom worden er zoveel namen genoemd?”, zegt hij tegen VI.

Regeer eerlijk over mogelijke komst Sano: ‘Dat is niet lekker’

Tegen het einde van de winterse transferperiode werd NEC-speler Sano nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De interesse van de Amsterdammers was serieus, maar NEC liet de Japanner uiteindelijk niet gaan.

“En dan kan ik wel zeggen dat het me niks doet, maar als anderhalf uur voor de wedstrijd tegen Excelsior er breaking news komt dat Ajax met Kodai Sano bezig is, dan doet dat toch wat met je als speler. Dat is niet lekker, zo kort voor de wedstrijd”, is Regeer eerlijk.

“Maar goed, uiteindelijk is er dus niemand gekomen en gaan we het in de zomer weer zien. Toen de window voorbij was, heb ik nog even met de trainer gezeten. Daar heb ik mijn gevoel geuit, daarna zijn we doorgegaan met waar we mee bezig waren. Prima. Wat we besproken hebben, blijft tussen ons twee”, vervolgt hij.

