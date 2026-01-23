Live voetbal 10

Vermoedelijke opstelling Ajax: géén Regeer tegen Volendam

Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
23 januari 2026, 20:34

Youri Regeer ontbreekt zaterdagmiddag waarschijnlijk in de basisopstelling van Ajax. De middenvelder, die geblesseerd uitviel in de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal (1-2), wordt vervangen door Ko Itakura.

Ajax wil de Europese zege tegen Villarreal in eigen huis een passend vervolg geven tegen FC Volendam. De enige smet voor de Amsterdammers in Spanje was de blessure van Regeer. De controleur moest de strijd in de tweede helft staken wegens kwetsuur aan de kuit. Het lijkt erop dat Itakura hem, net als tegen Villarreal, vervangt.

Verder kiest Fred Grim opnieuw voor Vitezslav Jaros in het doel. De Liverpool-huurling ziet één wijziging voor zich in de defensie. Owen Wijndal, die nog geschorst is, wordt vervangen door Lucas Rosa. Verder blijven Youri Baas, Aaron Bouwman en Anton Gaaei staan.

Op het middenveld is er naast Itakura plaats voor Davy Klaassen en Sean Steur, die tegen Villarreal genoegen moest nemen met een plek op de bank. Voorin houdt Grim (vermoedelijk) vast aan dezelfde drie namen: Mika Godts, Kasper Dolberg en Oscar Gloukh.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Volendam:

Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Itakura, Steur, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts.

