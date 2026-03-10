Live voetbal 9

Ultieme vernedering voor Spurs-doelman Kinsky: drie tegengoals en wissel na 16 minuten

Antonín Kinsky en Guglielmo Vicario van Tottenham Hotspur
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 maart 2026, 21:37   Bijgewerkt: 21:49

Het is een avond om heel snel te vergeten voor Tottenham Hotspur-doelman Antonín Kinsky. De 22-jarige Tsjech kreeg van Igor Tudor de kans zich in de basis te laten zien tegen Atlético Madrid, maar werd na drie tegengoals in de eerste zestien minuten al naar de kant gehaald.

Tottenham Hotspur beleeft dinsdag een heel vervelende avond bij Atlético Madrid in de Champions League. De Londenaren, die in de eigen competitie in een degradatiestrijd zijn verwikkeld, keken al heel snel tegen een 3-0 achterstand aan. Bij de openingsgoal in de zesde minuut gleed Kinsky uit bij een uittrap en leverde hij de bal zomaar in bij Ademola Lookman, waarna Marcos Llorente op aangeven van Julián Álvarez kon scoren.

Artikel gaat verder onder video

Ook de tweede treffer ging een grote fout van de Engelsen aan vooraf. Micky van de Ven leek de bal achterin aan te kunnen nemen, maar gleed zonder enige druk weg. Daarna kon Antoine Griezmann alleen op het doel af en verdubbelde hij de voorsprong. Direct na de aftrap was het weer een fout van Kinsky die de 3-0 inleidde. De sluitpost kreeg de bal teruggespeeld en wilde deze naar de andere kant van het veld spelen, maar raakte deze helemaal verkeerd en schoof hem in de voeten van Álvarez, die in open doel kon binnentikken.

Voor Tudor was dit de druppel en hij besloot direct om Kinsky naar de kant te halen. Guglielmo Vicario, normaal gesproken eerste keeper bij Spurs, kwam het veld in om hem te vervangen. Ook de Italiaan wist zijn doel echter niet schoon te houden, want vijf minuten na zijn invalbeurt wist Robin Le Normand uit een vrije trap raak te knikken. Enkele minuten later deed Pedro Porro namens Tottenham nog wel wat terug: 4-1 met nog een uur te spelen.

Meer info

