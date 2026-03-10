Liverpool wint wéér niet bij Galatasaray en moet aan de bak

Liverpool heeft dinsdagavond wéér niet gewonnen op bezoek bij Galatasaray. De ploeg van Arne Slot, die voor de honderdste keer op de bank zat, ging met 1-0 onderuit in Istanbul door een vroege goal van Mario Lemina. Het betekent dat de Engelsen volgende week op Anfield aan de bak moeten om uitschakeling te voorkomen.

Liverpool werd in de achtste finales van de Champions League gelinkt aan Galatasaray, waar het ook tegen speelde in de competitiefase. Eerder in het toernooi ging de ploeg van Slot met 1-0 onderuit in Turkije. Dinsdag begon Liverpool goed aan het duel, maar kreeg het de geboden kansen er niet in.

Aan de andere kant was het wel direct raak. Een hoekschop eindigde op het hoofd van Victor Osimhen, die de bal richting Lemina kopte. Voor de middenvelder was het eenvoudig om van dichtbij de openingstreffer binnen te knikken. In de loop van de eerste helft kregen beide ploegen de nodige kansen, maar die gingen er niet in.

Na de rust begon Liverpool direct weer dreigend, wat enkele goede kansen tot gevolg had. Na ruim een uur spelen dacht Galatasaray de voorsprong te verdubbelen via Osimhen na voorbereidend werk van Noa Lang, maar Baris Yilmaz stond buitenspel in aanloop naar de treffer. Acht minuten later ging ook een treffer aan de andere kant niet door, toen Ibrahima Konaté de bal eerst met zijn hand beroerde.

Daardoor bleef de stand in Istanbul 1-0 in Turks voordeel. De ploeg van Slot zal volgende week op Anfield dus aan de bak moeten om de kwartfinale van de Champions League te bereiken.