ligt na de gênante nederlaag van Liverpool FC tegen hekkensluiter Wolverhampton Wanderers zwaar onder vuur bij de eigen aanhang. Aanleiding is een moment in minuut 50, waarin de voormalig aanvaller van PSV een doelpunt van ploeggenoot Curtis Jones lijkt te voorkomen.

Liverpool liep dinsdagavond averij op in de strijd om een plek bij de bovenste vier van de Premier League. Tegen de zeker lijkende degradant Wolverhampton Wanderers kwam de ploeg van Arne Slot in de 78ste minuut op achterstand. Door een doelpunt van Mohamed Salah leken The Reds in ieder geval een punt over te houden aan het uitduel, ware het niet dat André Gomes in de blessuretijd – minuut 94 – met een van richting veranderd schot voor de winnende treffer tekende.

De teleurstelling bij de supporters van Liverpool is groot na alweer de negende competitienederlaag van het seizoen. Gakpo is mogelijk de speler die de meeste kritiek te verduren krijgt. De Nederlander was immers verantwoordelijk voor het voorkomen (!) van de 0-1 in minuut 50.

Liverpool-fans helemaal klaar met Gakpo

Uit een corner probeerde invaller Curtis Jones de bal met de borst richting doel te werken. Gakpo, die er beduidend slechter voor stond, deed vervolgens een poging om de voorzet met zijn voet binnen te tikken. Dat leverde een pijnlijk beeld op: door zijn actie leek de bal dusdanig van richting te veranderen dat de inzet op de lat belandde.

Niet voor het eerst krijgt de Nederlandse aanvaller van The Reds te maken met forse kritiek, maar na het duel met Wolves lijkt de bom volledig gebarsten. “Laat hem bij Wolves achter”, doet een fan op X een oproep. Een ander zegt: “Arresteer hem!” Ook de term ‘Gakpo OUT’ komt veelvuldig voorbij op het sociale medium.