Supporters van Liverpool zijn de prestaties van zat. Op sociale media klinkt al langere tijd kritiek op de buitenspeler van The Reds, en in 2026 lijkt die kritiek alleen maar toe te nemen.

Gakpo krijgt al geruime tijd commentaar van Liverpool-fans, die balen dat de club besloot zijn concurrent Luis Díaz te verkopen aan Bayern München. Na afloop van de wedstrijd tegen Leeds United (0-0) op donderdagavond zwelt de kritiek opnieuw aan.

Wat de supporters vooral stoort, is de voorspelbaarheid in Gakpo’s acties. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de linksbuiten steeds naar zijn rechterbeen kapt, maar vervolgens vastloopt.

“Ik kan hem niet uitstaan. De meest voorspelbare, nutteloze speler”, oordeelt een fan. “Hij is gewoon geen vleugelspeler. Op de vleugel heeft hij maar één trucje en hij is niet eens snel genoeg om het goed uit te voeren. Heel voorspelbaar”, zegt een ander.

Voor Gakpo zelf was de wedstrijd tegen Leeds United overigens wel een positief moment, want hij keerde terug van een spierblessure die hem bijna de hele maand december aan de kant hield.