Supporters van Liverpool zijn de prestaties van Cody Gakpo zat. Op sociale media klinkt al langere tijd kritiek op de buitenspeler van The Reds, en in 2026 lijkt die kritiek alleen maar toe te nemen.
Gakpo krijgt al geruime tijd commentaar van Liverpool-fans, die balen dat de club besloot zijn concurrent Luis Díaz te verkopen aan Bayern München. Na afloop van de wedstrijd tegen Leeds United (0-0) op donderdagavond zwelt de kritiek opnieuw aan.
Wat de supporters vooral stoort, is de voorspelbaarheid in Gakpo’s acties. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de linksbuiten steeds naar zijn rechterbeen kapt, maar vervolgens vastloopt.
“Ik kan hem niet uitstaan. De meest voorspelbare, nutteloze speler”, oordeelt een fan. “Hij is gewoon geen vleugelspeler. Op de vleugel heeft hij maar één trucje en hij is niet eens snel genoeg om het goed uit te voeren. Heel voorspelbaar”, zegt een ander.
Voor Gakpo zelf was de wedstrijd tegen Leeds United overigens wel een positief moment, want hij keerde terug van een spierblessure die hem bijna de hele maand december aan de kant hield.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Arjen Robben was ook voorspelbaar. Maar was iedereen te slim af. Cody Gakpo is net als Robben. Voorspelbaar inderdaad, maar met zijn goals heeft hij al meerdere keren Slot moeten redden van een zeker ontslag. Dus Gakpo doet het meer dan prima bij Liverpool. Samen met Gravenberch en Big Virg draagt hij het team in donkere dagen. Nederland is trots op deze NL jongens.
Vind hem ook niet veel.. ik blijf het benoemen Paixao op linksbuiten en Hancko in de verdediging hadden het Liverpool dit seizoen veel makkelijker gemaakt. Grote blunder van Slot/Liverpool. Off-Topic: volgens mij zijn Paixao en Hancko een van de weinige uitblinkers die de stap hebben gemaakt na een grote competitie afgelopen seizoen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Arjen Robben was ook voorspelbaar. Maar was iedereen te slim af. Cody Gakpo is net als Robben. Voorspelbaar inderdaad, maar met zijn goals heeft hij al meerdere keren Slot moeten redden van een zeker ontslag. Dus Gakpo doet het meer dan prima bij Liverpool. Samen met Gravenberch en Big Virg draagt hij het team in donkere dagen. Nederland is trots op deze NL jongens.
Vind hem ook niet veel.. ik blijf het benoemen Paixao op linksbuiten en Hancko in de verdediging hadden het Liverpool dit seizoen veel makkelijker gemaakt. Grote blunder van Slot/Liverpool. Off-Topic: volgens mij zijn Paixao en Hancko een van de weinige uitblinkers die de stap hebben gemaakt na een grote competitie afgelopen seizoen.