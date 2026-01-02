Live voetbal

Liverpool-fans uiten kritiek op Cody Gakpo: 'Hij is zó voorspelbaar'

Cody Gakpo van Liverpool
2 januari 2026, 11:07

Supporters van Liverpool zijn de prestaties van Cody Gakpo zat. Op sociale media klinkt al langere tijd kritiek op de buitenspeler van The Reds, en in 2026 lijkt die kritiek alleen maar toe te nemen.

Gakpo krijgt al geruime tijd commentaar van Liverpool-fans, die balen dat de club besloot zijn concurrent Luis Díaz te verkopen aan Bayern München. Na afloop van de wedstrijd tegen Leeds United (0-0) op donderdagavond zwelt de kritiek opnieuw aan.

Wat de supporters vooral stoort, is de voorspelbaarheid in Gakpo’s acties. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de linksbuiten steeds naar zijn rechterbeen kapt, maar vervolgens vastloopt.

“Ik kan hem niet uitstaan. De meest voorspelbare, nutteloze speler”, oordeelt een fan. “Hij is gewoon geen vleugelspeler. Op de vleugel heeft hij maar één trucje en hij is niet eens snel genoeg om het goed uit te voeren. Heel voorspelbaar”, zegt een ander.

Voor Gakpo zelf was de wedstrijd tegen Leeds United overigens wel een positief moment, want hij keerde terug van een spierblessure die hem bijna de hele maand december aan de kant hield.

Arne Slot Liverpool Leeds United

Flinke domper voor Liverpool en Arne Slot op nieuwjaarsdag tegen Leeds United

Quilindschy Hartman en Scott Parker (Burnley)

Burnley-trainer spreekt zich uit en verwacht dat Hartman in Engeland blijft

Justin Kluivert viert zijn goal bij Chelsea - Bournemouth

Scorende Kluivert voert druk op Maresca bij Chelsea verder op: 'Baan hangt aan zijden draadje'

FrankdeG
528 Reacties
46 Dagen lid
1.632 Likes
FrankdeG
avatar

Arjen Robben was ook voorspelbaar. Maar was iedereen te slim af. Cody Gakpo is net als Robben. Voorspelbaar inderdaad, maar met zijn goals heeft hij al meerdere keren Slot moeten redden van een zeker ontslag. Dus Gakpo doet het meer dan prima bij Liverpool. Samen met Gravenberch en Big Virg draagt hij het team in donkere dagen. Nederland is trots op deze NL jongens.

21
711 Reacties
57 Dagen lid
1.681 Likes
21
avatar

@FrankdeG Gakpo vergelijken met Robben.. gaat het goed?

21
711 Reacties
57 Dagen lid
1.681 Likes
21
avatar

Vind hem ook niet veel.. ik blijf het benoemen Paixao op linksbuiten en Hancko in de verdediging hadden het Liverpool dit seizoen veel makkelijker gemaakt. Grote blunder van Slot/Liverpool. Off-Topic: volgens mij zijn Paixao en Hancko een van de weinige uitblinkers die de stap hebben gemaakt na een grote competitie afgelopen seizoen.

FrankdeG
528 Reacties
46 Dagen lid
1.632 Likes
FrankdeG
avatar

Arjen Robben was ook voorspelbaar. Maar was iedereen te slim af. Cody Gakpo is net als Robben. Voorspelbaar inderdaad, maar met zijn goals heeft hij al meerdere keren Slot moeten redden van een zeker ontslag. Dus Gakpo doet het meer dan prima bij Liverpool. Samen met Gravenberch en Big Virg draagt hij het team in donkere dagen. Nederland is trots op deze NL jongens.

21
711 Reacties
57 Dagen lid
1.681 Likes
21
avatar

@FrankdeG Gakpo vergelijken met Robben.. gaat het goed?

21
711 Reacties
57 Dagen lid
1.681 Likes
21
avatar

Vind hem ook niet veel.. ik blijf het benoemen Paixao op linksbuiten en Hancko in de verdediging hadden het Liverpool dit seizoen veel makkelijker gemaakt. Grote blunder van Slot/Liverpool. Off-Topic: volgens mij zijn Paixao en Hancko een van de weinige uitblinkers die de stap hebben gemaakt na een grote competitie afgelopen seizoen.

Liverpool - Leeds

Liverpool
0 - 0
Leeds United
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 26 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
17
4
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
19
26
41
3
Aston Villa
19
7
39
4
Liverpool
19
4
33
5
Chelsea
19
11
30
6
Man Utd
19
4
30

