Het gelijkspel van vorige week zondag tegen Telstar (1-1) kwam hard aan bij FC Twente-trainer John van den Brom. Enkele dagen eerder wonnen de Tukkers juist overtuigend van sc Heerenveen (5-0), waardoor het voor de oefenmeester onbegrijpelijk is dat het contrast zo groot was binnen een tijdsbestek van acht dagen.

FC Twente kwam zondag niet verder dan een gelijkspel tegen nummer zeventien Telstar. Vooral in de eerste helft speelden de Tukkers een draak van een wedstrijd, en mochten ze van geluk spreken dat de stand slechts 1-0 was. Pas in de slotfase kon invaller Marko Pjaca de gelijkmaker tegen de touwen werken, al was één puntje in Velsen-Zuid natuurlijk niet voldoende voor Twente.

Van den Brom miste de juiste instelling

De trainer steekt tegenover Tubantia zijn teleurstelling over de vertoonde inzet niet onder stoelen of banken. Waar FC Twente tegen Heerenveen nog zo sprankelend was, leek het tegen Telstar eigenlijk helemaal nergens op.

"Dat is zo frustrerend. Na Heerenveen heb je het gevoel dat we gaan doorpakken met het oog op de komende twee thuiswedstrijden. Hoeveel mensen mij niet hebben gevraagd hoe het kan dat je een week na zo’n galavoorstelling zo voor de dag komt bij Telstar...", hekelt Van den Brom.

"We hebben het daar laten afweten op strijd en beleving. Dat was misschien wel de grootste teleurstelling. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Weten dat je beter bent, maar omdat je niet aanstaat en alles geeft, word je afgetroefd", stelt de oefenmeester.

Karakter van de selectie als struikelblok

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat FC Twente moeite heeft om een goede serie neer te zetten. De ploeg staat momenteel op de zevende plaats en de inconsistentie lijkt een dieperliggend probleem te zijn binnen de huidige groep. Van den Brom erkent dat de mentaliteit van de spelers hierin een rol speelt.

"Het kan niet, het mag niet. Dat weten de jongens zelf ook. Maar het zit wel een beetje in deze ploeg en de karakters van de spelers", aldus de oefenmeester.

"Je hebt er maar één nodig die het niet accepteert dat je zo speelt. Het hoeven niet alleen de trainers te zijn die daarvoor moeten zorgen. We hebben er wel een paar in de selectie die zeggen: tot hier en niet verder, maar in deze wedstrijd niet. We kunnen het alleen onszelf verwijten", besluit de trainer. Voor FC Twente is het zaak om de rug te rechten, aangezien de strijd om de Europese plekken in de Eredivisie onverminderd spannend blijft.