Van Polen woest op Ingmar Oostrom: 'Dit is écht belachelijk!'

Bram van Polen bij ESPN
Foto: © ESPN
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
20 februari 2026, 21:14

Bram van Polen heeft vrijdagavond hard uitgehaald naar Ingmar Oostrom, de videoscheidsrechter tijdens het Eredivisie-duel tussen Fortuna Sittard en Excelsior Rotterdam. Aanleiding was de strafschop vlak voor rust, die werd gegeven na een omstreden handsbal van Casper Widell. “Dit is echt belachelijk!”, foeterde Van Polen in de rustanalyse van ESPN.

Via Mohamed Ihattaren kwam Fortuna kort voor rust op voorsprong vanaf de stip. Scheidsrechter Martin van de Kerkhof legde de bal op de stip nadat hij door de VAR, Oostrom, naar het scherm werd geroepen. Volgens Van Polen was dat totaal onnodig, omdat de situatie in eerste instantie correct werd beoordeeld.

“Het slaat echt weer helemaal nergens op. Bij de VAR kunnen ze dit een paar keer bekijken om te zien dat de bal via de scheenbeen van Widell op de arm komt… Het slaat nergens op dat Ingmar Oostrom hem dan weer naar het scherm roept”, begint Van Polen. De beelden tonen inderdaad dat de bal via het been van Widell tegen zijn uitgestoken arm kwam.

Van Polen: 'Dit is echt belachelijk!'

“Dit is echt belachelijk, zelfs omdat ze hebben afgesproken om hier minder penalty’s voor te geven. Even serieus… het wordt steeds gekker, ik zou knettergek worden als ik nu speler zou zijn”, foetert de oud-rechtsback van PEC Zwolle.

Atletha Leijelmeijder probeert zich vervolgens te verplaatsen in Van de Kerkhof, die de situatie vanaf het veld beoordeelde. “Hij zag het in eerste instantie goed, hou het dan ook zo! Als de VAR op de lijn komt, moet hij ervan uitgaan dat het een overduidelijke penalty is. Het is in helemaal niks een overduidelijke penalty, met name omdat de bal via het been van Widell gaat. Dit is van de zotte. Echt… Ik wil bijna zeggen: wat een blinde.”

Fortuna - Excelsior

Fortuna Sittard
2 - 1
Excelsior
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Bram van Polen

Bram van Polen
Leeftijd: 40 jaar (11 okt. 1985)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
PEC
31
0
2022/2023
PEC
36
1
2021/2022
PEC
30
5
2020/2021
PEC
25
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Groningen
23
0
31
10
Utrecht
23
5
30
11
Fortuna
23
-8
26
12
Excelsior
23
-14
26
13
PEC
23
-16
26

