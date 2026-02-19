Voor begon zijn avontuur bij FC Utrecht op een manier die zelfs hij niet had zien aankomen. In de rust van het Europa League-duel tussen FC Utrecht en KRC Genk op donderdag 22 januari kreeg de Zweed plotseling een contract onder zijn neus geschoven.

De clubs waren akkoord en alles moest snel geregeld worden. Karlsson was als supporter aanwezig in het stadion en wilde de tweede helft niet missen, waardoor in de catacomben zijn handtekening werd gezet. Diezelfde vrijdag werd in overleg met de bonden alles afgerond, zodat hij direct speelgerechtigd was.

Levenservaring

“Ik heb in mijn leven veel meegemaakt, maar dit nog nooit. Daan de Jong, jullie General Counsel, heeft echt briljant werkt geleverd. Dankzij hem kon ik tegen Sparta Rotterdam meteen spelen. Ik ben daar nog steeds dankbaar voor”, zegt Karlsson op de website op van FC Utrecht.

De start tegen Sparta Rotterdam en sc Heerenveen was veelbelovend. De aanvaller liet meteen zien waarom het een goede verstrekking voor Utrecht is. “Het was oké. De eerste helft tegen Sparta Rotterdam was goed. Zeker als je bedenkt dat ik pas twee dagen op het trainingsveld had gestaan. Het ging snel”, aldus Karlsson.

De aanvaller keerde daarmee terug naar Nederland, waar hij eerder een sterke periode had gekend bij AZ. In 89 wedstrijden was hij goed voor 35 doelpunten en 26 assists. Zijn prestaties leverden hem een transfer op naar Bologna, maar in Italië beleefde Karlsson een moeilijke fase. In 27 wedstrijden scoorde hij slechts twee keer, cijfers die niet pasten bij de speler die in Nederland zo bepalend was geweest.

Speelstijl

Na Italië volgde een stap naar Aberdeen FC, maar ook daar merkte hij dat de competitie minder goed aansloot bij zijn kwaliteiten. “Het is wat mannelijker en er zijn veel hoge ballen. Een competitie die misschien minder goed past bij iemand met mijn kwaliteiten”, aldus Karlsson.

In Nederland voelt de Zweed zich weer thuis. Het technische spel sluit beter aan bij zijn speelstijl. Hoewel hij het interview nog liever in het Engels doet, verstond hij zijn teamgenoten al goed. Met een glimlach zegt hij: “Het volgende interview doen we in het Nederlands.”