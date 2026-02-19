Live voetbal

Barcelona wil Rashford houden, maar vindt koopoptie van 30 miljoen te gortig

Marcus Rashford in het shirt van FC Barcelona
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 februari 2026, 06:25

FC Barcelona wil graag langer door met Marcus Rashford, maar wil de koopoptie van dertig miljoen euro niet lichten, zo weet Fabrizio Romano. De Engelsman wordt momenteel gehuurd van Manchester United. Ook zijn salaris zou nog voor discussie zorgen.

Rashford (28) was in Manchester op een zijspoor geraakt en bracht de tweede helft van vorig seizoen al op huurbasis door bij Aston Villa. Afgelopen zomer maakte hij een tijdelijke overstap naar FC Barcelona, waarbij een koopoptie van dertig miljoen euro werd bedongen. De aanvaller speelde dit seizoen 34 wedstrijden voor de Catalanen, waarin hij tien keer scoorde en dertien assists gaf.

Artikel gaat verder onder video

Begin deze maand werd al duidelijk dat Barcelona graag met Rashford verder wil. De buitenspeler zou er ook goed op staan bij Michael Carrick, die het seizoen afmaakt na het ontslag van Rúben Amorim. Door de goede resultaten is het niet uitgesloten dat hij ook na het huidige seizoen trainer blijft op Old Trafford. Als Barcelona de koopoptie in de huurovereenkomst licht, heeft Manchester United echter niets te zeggen over de toekomst van Rashford.

Volgens Romano wil Barcelona inderdaad langer door met de Engelsman, maar dat het de koopoptie eigenlijk wat te gortig vindt. De Spanjaarden willen spoedig opnieuw in onderhandeling met Manchester United in een poging de transfersom te verlagen. Ook het salaris van Rashford zou de komende maanden een discussiepunt zijn.

➡️ Meer Barcelona nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Daley Blind en Lamine Yamal in duel bij Girona - Barcelona

Barcelona hard aangepakt in Spaanse media: een 2 (!) voor Yamal, ook Frenkie onvoldoende

  • di 17 februari, 08:18
  • 17 feb. 08:18
  • 2
Frenkie de Jong

FC Barcelona dient officiële klacht in over beslissingen scheidsrechters

  • za 14 februari, 15:41
  • 14 feb. 15:41
  • 2
Joan Garcia blundert

Barça-keeper Joan García begaat gigantische blunder en leidt 4-0 nederlaag in

  • do 12 februari, 23:08
  • 12 feb. 23:08
  • 1
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.239 Reacties
983 Dagen lid
16.420 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ze willen weer voor een dubbeltje op de eerste rang zitten bij Barcelona liefst voor een appel en een ei overnemen anders kunnen ze geen andere nog duurder spelers er bij halen ze zitten al tot de nek in de schuld van 1,6 miljard

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.239 Reacties
983 Dagen lid
16.420 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ze willen weer voor een dubbeltje op de eerste rang zitten bij Barcelona liefst voor een appel en een ei overnemen anders kunnen ze geen andere nog duurder spelers er bij halen ze zitten al tot de nek in de schuld van 1,6 miljard

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marcus Rashford

Marcus Rashford
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (31 okt. 1997)
Positie: AM (L), A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
21
4
2024/2025
Man Utd
15
4
2023/2024
Man Utd
33
7
2022/2023
Man Utd
35
17

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
24
34
60
2
Barcelona
24
39
58
3
Villarreal
24
19
48
4
Atlético
24
17
45
5
Betis
24
10
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel