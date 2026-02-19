FC Barcelona wil graag langer door met , maar wil de koopoptie van dertig miljoen euro niet lichten, zo weet Fabrizio Romano. De Engelsman wordt momenteel gehuurd van Manchester United. Ook zijn salaris zou nog voor discussie zorgen.

Rashford (28) was in Manchester op een zijspoor geraakt en bracht de tweede helft van vorig seizoen al op huurbasis door bij Aston Villa. Afgelopen zomer maakte hij een tijdelijke overstap naar FC Barcelona, waarbij een koopoptie van dertig miljoen euro werd bedongen. De aanvaller speelde dit seizoen 34 wedstrijden voor de Catalanen, waarin hij tien keer scoorde en dertien assists gaf.

Begin deze maand werd al duidelijk dat Barcelona graag met Rashford verder wil. De buitenspeler zou er ook goed op staan bij Michael Carrick, die het seizoen afmaakt na het ontslag van Rúben Amorim. Door de goede resultaten is het niet uitgesloten dat hij ook na het huidige seizoen trainer blijft op Old Trafford. Als Barcelona de koopoptie in de huurovereenkomst licht, heeft Manchester United echter niets te zeggen over de toekomst van Rashford.

Volgens Romano wil Barcelona inderdaad langer door met de Engelsman, maar dat het de koopoptie eigenlijk wat te gortig vindt. De Spanjaarden willen spoedig opnieuw in onderhandeling met Manchester United in een poging de transfersom te verlagen. Ook het salaris van Rashford zou de komende maanden een discussiepunt zijn.