en Jeffrey de Lange hebben duidelijkheid over de trainerspositie bij Olympique Marseille. Habib Beye is woensdagavond gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Roberto De Zerbi. Beye werd deze maand nog ontslagen bij Stade Rennais en heeft een verleden als speler én aanvoerder van Marseille.

In Franse media kwam eerder op woensdag al naar buiten dat Beye de opvolger van De Zerbi zou worden. De Senegalees tekent een contract tot medio 2027 bij de Franse club. De verwachting is dat hij aankomende vrijdag, tegen Stade Brest, al voor het eerst op de bank zit als eindverantwoordelijke van de ploeg van Timber en De Lange.

Artikel gaat verder onder video

Beye begon in 2021 als hoofdtrainer bij Red Star FC. Daar zat de Senegalees ruim honderd wedstrijden op de bank. Vervolgens ging Stade Rennais met hem aan de haal, maar daar werd Beye op 9 februari ontslagen.

Marseille presteert dit seizoen wisselvallig en won van de laatste vijf duels slechts één keer, in de Franse beker. Onlangs maakte aartsrivaal Paris Saint-Germain nog gehakt van de ploeg uit Zuid-Frankrijk.