Live voetbal

Timber en Paixao hebben nieuwe trainer: Marseille presenteert Habib Beye

Stade Vélodrome, het stadion van Olympique Marseille
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
18 februari 2026, 23:20

Quinten Timber en Jeffrey de Lange hebben duidelijkheid over de trainerspositie bij Olympique Marseille. Habib Beye is woensdagavond gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Roberto De Zerbi. Beye werd deze maand nog ontslagen bij Stade Rennais en heeft een verleden als speler én aanvoerder van Marseille.

In Franse media kwam eerder op woensdag al naar buiten dat Beye de opvolger van De Zerbi zou worden. De Senegalees tekent een contract tot medio 2027 bij de Franse club. De verwachting is dat hij aankomende vrijdag, tegen Stade Brest, al voor het eerst op de bank zit als eindverantwoordelijke van de ploeg van Timber en De Lange.

Artikel gaat verder onder video

Beye begon in 2021 als hoofdtrainer bij Red Star FC. Daar zat de Senegalees ruim honderd wedstrijden op de bank. Vervolgens ging Stade Rennais met hem aan de haal, maar daar werd Beye op 9 februari ontslagen.

Marseille presteert dit seizoen wisselvallig en won van de laatste vijf duels slechts één keer, in de Franse beker. Onlangs maakte aartsrivaal Paris Saint-Germain nog gehakt van de ploeg uit Zuid-Frankrijk.

➡️ Meer over Marseille

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa

'Nieuwe kans dient zich aan voor Hadj Moussa in de Bundesliga'

  • za 14 februari, 12:36
  • 14 feb. 12:36
  • 1
Mehdi Benatia, de technisch directeur van Olympique Marseille

Enorme plottwist in Marseille: Medhi Benatia blijft tóch aan

  • di 17 februari, 11:51
  • 17 feb. 11:51
Quinten Timber

Timber krijgt nieuwe coach: Olympique Marseille ontslaat hoofdtrainer

  • wo 11 februari, 08:14
  • 11 feb. 08:14
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Habib Beye

Habib Beye
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (19 okt. 1977)

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
2
Paris SG
22
30
51
3
Lyon
22
16
45
4
Marseille
22
19
40
5
Lille
22
4
34
6
Rennes
22
-1
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel