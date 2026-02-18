Live voetbal

Benfica-legende Luisão woest op Prestianni: ‘Racistische rat’

Gianluca Prestianni van Benfica
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
18 februari 2026, 23:02

Benfica-legende Luisão heeft zich via Instagram negatief uitgelaten over Gianluca Prestianni. De aanvaller van de Portugezen wordt verweten zich racistisch te hebben uitgelaten richting Vinícius Júnior tijdens het Champions League-duel met Real Madrid (0-1 verlies). Luisão noemt Prestianni onder meer een ‘racistische rat’.

Vinícius Júnior maakte dinsdagavond na vijftig minuten op fraaie wijze de enige goal van de wedstrijd tegen Benfica. Vervolgens ontspoorde de wedstrijd volledig, toen de Braziliaan hard naar de arbiter toe sprintte. De aanvaller zou racistisch zijn bejegend door Prestianni, waarna het duel in Lissabon ruim tien minuten stil kwam te liggen. Verschillende spelers van Real Madrid namen het na de wedstrijd op voor Vinícius, terwijl Benfica-trainer José Mourinho juist naar hem uithaalde. Prestianni benadrukte in een statement dat hij geen racistische beledigingen heeft geuit.

Artikel gaat verder onder video

Op Instagram heeft clubicoon Luisão het vermeende racisme en de reacties na afloop veroordeeld. “Het shirt van Benfica is iets heel groots”, begint de Braziliaan. “Het is mijn tweede huid, je moet het waard zijn om het heilige shirt te dragen. Deze teksten, ter verdediging van Prestianni, maakt het alleen maar erger omdat het leugens zijn”, foetert de man die tussen 2003 en 2018 535 wedstrijden speelde voor de Portugezen.

“In voetbal win je met doorzettingsvermogen, met vechtlust…”, gaat Luisão verder. “Dit was een daad van een racistische rat. Ik schaam me ervoor.” Het incident is inmiddels ook opgepikt door de UEFA, dat een onderzoek is begonnen naar Prestianni en Vinícius.

➡️ Meer Benfica nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Danny Makkelie Heracles Almelo NAC Breda

Turkse media onder de indruk van Danny Makkelie: 'Uitmuntend'

  • Gisteren, 10:54
  • Gisteren, 10:54
  • 1
Noa Lang bij Galatasaray

Noa Lang sneert naar Antonio Conte: 'Ik krijg hier wél vertrouwen'

  • Gisteren, 10:26
  • Gisteren, 10:26
  • 2
Gianluca Prestianni en Vinicius Junior

Vinícius en Prestianni maken statement na ernstig racisme-incident

  • Gisteren, 09:53
  • Gisteren, 09:53
  • 2
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Benfica - Real Madrid

Benfica
0 - 1
Real Madrid
Gespeeld op 17 feb. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Luisão

Luisão
Leeftijd: 45 jaar (13 feb. 1981)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel