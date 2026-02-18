Benfica-legende Luisão heeft zich via Instagram negatief uitgelaten over . De aanvaller van de Portugezen wordt verweten zich racistisch te hebben uitgelaten richting tijdens het Champions League-duel met Real Madrid (0-1 verlies). Luisão noemt Prestianni onder meer een ‘racistische rat’.

Vinícius Júnior maakte dinsdagavond na vijftig minuten op fraaie wijze de enige goal van de wedstrijd tegen Benfica. Vervolgens ontspoorde de wedstrijd volledig, toen de Braziliaan hard naar de arbiter toe sprintte. De aanvaller zou racistisch zijn bejegend door Prestianni, waarna het duel in Lissabon ruim tien minuten stil kwam te liggen. Verschillende spelers van Real Madrid namen het na de wedstrijd op voor Vinícius, terwijl Benfica-trainer José Mourinho juist naar hem uithaalde. Prestianni benadrukte in een statement dat hij geen racistische beledigingen heeft geuit.

Artikel gaat verder onder video

Op Instagram heeft clubicoon Luisão het vermeende racisme en de reacties na afloop veroordeeld. “Het shirt van Benfica is iets heel groots”, begint de Braziliaan. “Het is mijn tweede huid, je moet het waard zijn om het heilige shirt te dragen. Deze teksten, ter verdediging van Prestianni, maakt het alleen maar erger omdat het leugens zijn”, foetert de man die tussen 2003 en 2018 535 wedstrijden speelde voor de Portugezen.

“In voetbal win je met doorzettingsvermogen, met vechtlust…”, gaat Luisão verder. “Dit was een daad van een racistische rat. Ik schaam me ervoor.” Het incident is inmiddels ook opgepikt door de UEFA, dat een onderzoek is begonnen naar Prestianni en Vinícius.