Mourinho haalt uit naar Vinícius, die zegt dat hij een 'aap' is genoemd

Mourinho en Vinicius Junior
Foto: © Imago
18 februari 2026, 08:23

De wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid (0-1) in de tussenronde van de Champions League werd dinsdagavond ontsierd door vermeend racisme aan het adres van Vinícius Júnior. Na afloop uitte Benfica-trainer José Mourinho juist kritiek op de Braziliaanse buitenspeler van Real Madrid.

Vinícius maakte na zijn doelpunt melding bij de scheidsrechter van racistische uitlatingen van Benfica-aanvaller Gianluca Prestianni. De Argentijn hield zijn shirt voor zijn mond en zou racistische opmerkingen hebben gemaakt richting Vinícius. Volgens de Braziliaan is dat ook door meerdere spelers van Real Madrid gehoord.

Thibaut Courtois gaf na afloop bij Ziggo Sport een korte toelichting. “Vini zegt dat hij ‘aap’ werd genoemd. Ik geloof hem op zijn woord. Als ploeg staan we achter hem. Wij tolereren racisme niet. Hij besloot uiteindelijk om verder te spelen.”

Mourinho koos na de wedstrijd voor een andere benadering. De Portugese trainer nam het niet op tegen zijn eigen speler, maar richtte zich op Vinícius. “Ik zei tegen hem dat hij zijn doelpunt anders had moeten vieren. Bij deze club is Eusébio een legende, een zwarte speler. Benfica is geen racistische club”, aldus Mourinho.

De coach ging verder: “Je maakte een fantastisch doelpunt, waarom vierde je dat zo? Waarom kun je een doelpunt niet gewoon vieren met de blijdschap dat je een geweldige speler bent? In hoeveel stadions heeft Vinícius Júnior problemen gehad? Het kan toch niet zo zijn dat hij scoort en zich vervolgens richt tot een vol stadion met meer dan zestigduizend toeschouwers?”

Volgens Mourinho past het voorval in een breder patroon van Real Madrid: “Hij moet op de schouders van zijn teamgenoten klimmen, niet zestigduizend mensen aanspreken. Het is hetzelfde oude verhaal met Real Madrid. We weten inmiddels hoe dat werkt.”

Vinicius Junior

Benfica - Real Madrid ontspoort volledig en wordt stilgelegd

Abdellah Ouazane en Jorthy Mokio bij Ajax

Ajax-speler Ouazane over afgeketste transfer: ‘Een harde klap’

José Mourinho

'Mourinho volgt Martínez na het WK op als bondscoach van Portugal'

Benfica - Real Madrid

Benfica
0 - 1
Real Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 25 jaar (12 jul. 2000)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
23
8
2024/2025
Real Madrid
30
11
2023/2024
Real Madrid
26
15
2022/2023
Real Madrid
33
10

