De KNVB heeft in gesprek met De Gelderlander gereageerd op de kritiek die het kreeg voor het laten doorgaan van Sparta Rotterdam - NEC afgelopen weekend. Het duel werd na zeven minuten gestaakt wegens hevige sneeuwval en zal dinsdagavond om 20.00 uur worden afgemaakt. NEC laat weten geen uitstel aan te vragen voor de kraker tegen Ajax van komend weekend.

Zondagmiddag om 16.45 uur trapten Sparta en NEC op Het Kasteel af voor de laatste wedstrijd in speelronde 23 in de Eredivisie. Zes minuten en 56 seconden later haalde Jannick van der Laan de spelers naar binnen, omdat de lijnen op het veld niet meer te zien waren. Direct klonk er veel kritiek op de KNVB, dat eerder in de winter wél proactief handelde door wedstrijden die ondergesneeuwd dreigden te worden uit te stellen. In zijn column noemde Valentijn Driessen de beslissing van de KNVB onder meer ‘onbegrijpelijk’.

Tegenover De Gelderlander maakt een woordvoerder van de KNVB duidelijk waarom de wedstrijd niet van tevoren is afgelast. “De KNVB en Sparta hebben de situatie in aanloop naar de wedstrijd continu gemonitord en hierover overleg gevoerd”, klinkt het. “Op basis van weersinformatie en de geldende weercodes was er vooraf geen aanleiding om de wedstrijd te verplaatsen of te vervroegen.”

Zondagochtend om 8.00 uur heeft Sparta nog wel geïnformeerd of het duel vervroegd kon worden, maar dit was niet meer haalbaar. “Het is, in samenspraak met de clubs, simpelweg niet mogelijk gebleken om beide teams, de (uit)supporters, het personeel en de politie op zondagochtend nog eerder richting de wedstrijd te laten komen”, maakt de KNVB duidelijk. “Tevens speelt de afstemming met de lokale driehoek daarin een rol.” De bond maakt duidelijk dat ESPN, wat door velen werd gesuggereerd, geen invloed heeft gehad op de beslissing.

Forse schade voor NEC

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC laat weten begrip te hebben voor de gang van zaken. “Ik heb vooraf zelf ook de buienradar in de gaten gehouden en volgens mij zou het pas om 18.00 uur gaan sneeuwen”, maakt de bestuurder duidelijk. “Toen ik aan kwam rijden bij het stadion, lag er amper een vlok op de grond. Dat het beeld zo hard veranderde, kon niemand voorzien. Dit is wel een grote tegenvaller voor ons. De schade is op voorhand al zo’n 20.000 euro, voor busvervoer, beveiligers en organisatie.”

Komend weekend gaat NEC op bezoek bij Ajax in een rechtstreekse wedstrijd om plek drie. In plaats van vijf hele dagen voorbereiding, hebben de Nijmegenaren nu nog maar drie dagen. Hoewel het voor NEC zou schelen als de wedstrijd op zondag wordt gespeeld, is de club niet van plan een verzoek in te dienen om het duel in Amsterdam te verplaatsen.