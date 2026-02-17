Jordi Cruijff heeft voor een 'shock' gezorgd bij de spelers van Jong Ajax toen hij vorige week trainer Willem Weijs op straat zette. Dat zegt aanvoerder maandagavond, nadat Jong Ajax onder Weijs' opvolger Oscar García op eigen veld nipt verloor van promotiekandidaat SC Cambuur, dat met 1-2 te sterk was.

Cruijff begon op 1 februari officieel aan zijn klus als technisch directeur van Ajax, als opvolger van Alex Kroes. Na nog geen twee weken was het wegsturen van Weijs zijn eerste 'grote' wapenfeit. "Dit was een moeilijke keuze, zeker omdat ik nog maar net begonnen ben. Maar natuurlijk is het vooral pijnlijk voor Willem Weijs. Ik ben van mening dat een verfrissing bij Jong Ajax nodig is." Over de opvolging van Weijs zei de technisch directeur: "Ik wil een ervaren trainer bij Jong Ajax die in verschillende voetbalculturen heeft gewerkt en een winnaarsmentaliteit kan overbrengen op de groep." Amper drie uur later presenteerde Ajax de Spanjaard García als nieuwe trainer van de Jong-ploeg.

García's debuut leverde dus een kleine nederlaag tegen Cambuur op. Na de wedstrijd meldt aanvoerder Van der Lans zich bij de camera van ESPN, dat hem vraagt of er gesproken mag worden van een 'bizarre week'. "Ja, dat kan je wel zeggen", beaamt de verdediger. "Ik denk dat niemand deze had zien aankomen. Best wel een shock, denk ik, voor iedereen. Maar na drie, vier dagen goed trainen mogen we best trots zijn op wat we geleverd hebben vandaag." Het ontslag van Weijs kwam voor Van der Lans onverwacht, zeker gezien de recente resultaten: "Ik denk dat we met Willem juist goed begonnen waren aan de tweede seizoenshelft, volgens mij twee gewonnen en een gelijk. Van De Graafschap verloren we dan wel, maar ik denk dat we goed begonnen waren en ik denk dat we in het teamproces stappen aan het maken waren."

Cruijff heeft het vertrek van Weijs nog wel toegelicht aan de Jong Ajax-spelers, vertelt Van der Lans. "Hij is naar ons toegekomen en heeft het uitgelegd op het veld. Ja, richting de hele groep." Daarmee heeft de technisch directeur begrip voor zijn beslissing gecreëerd, zegt Van der Lans. "Het is heel vervelend hoe het gelopen is, zeker voor Willem. Het is gewoon een goede trainer, ik ben blij dat ik met hem gewerkt heb. Dus dat is heel jammer, maar het is voor het team en de spelers ook goed dat er een nieuwe cultuur binnenkomt. De Spaanse cultuur is toch iets anders, daar kun je alleen maar van leren", aldus de captain.