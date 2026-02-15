is de komende tijd niet inzetbaar voor Feyenoord. Dat heeft trainer Robin van Persie na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles bevestigd

Targhalline werd zondagmiddag na ruim een kwartier spelen uit de wedstrijd geschopt door Go Ahead Eagles-aanvaller Thibo Baeten. De Marokkaans international werd van achteren hard geraakt op zijn achillespees en moest het veld geblesseerd verlaten. Al hinkelend verliet de controleur van Feyenoord het veld.

Op de persconferentie deelde Van Persie zijn zorgen. “Targhalline ligt er voorlopig uit. We voeren nog tests uit, maar dit ziet er niet goed uit. We zijn hem wel even kwijt”, zei de balende Feyenoord-coach. Een nieuwe blessure komt de Rotterdammers slecht uit, aangezien al meerdere spelers in de lappenmand zitten.

“Het was een smerige overtreding”, aldus Van Persie over de actie waarvoor Baeten een rode kaart kreeg. “Zulke overtredingen horen niet op een voetbalveld thuis. Dat je ’m zo hoog inzet…”

Tot overmaat van ramp viel ook de vervanger van Targhalline, Sem Steijn, geblesseerd uit. “Sem had last van zijn knie. Hij gaf zelf aan dat hij niet verder kon, vandaar de wissel”, verklaarde Van Persie.