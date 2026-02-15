Live voetbal 6

Duel tussen Sparta en NEC na zeven minuten definitief gestaakt door sneeuwval

15 februari 2026, 17:01   Bijgewerkt: 17:11

Scheidsrechter Jannick van der Laan heeft de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en NEC zondagmiddag al na zeven minuten definitief gestaakt. De enorme sneeuwval in Rotterdam zorgde ervoor dat de lijnen na een paar minuten voetbal niet meer zichtbaar waren.

Dat het zou gaan sneeuwen, was al langer bekend. Vlak voor de aftrap barstte het echter écht los, waardoor er onder winterse omstandigheden begonnen moest worden aan het duel.

Na enkele minuten spelen zag Van der Laan zich genoodzaakt om de wedstrijd (tijdelijk) stil te leggen. Niet alleen was voetballen uiterst lastig, ook de belijning van het veld was vrijwel verdwenen. “Dit heeft echt helemaal geen zin", reageerde commentator Vincent Schildkamp erover.

"Op deze manier konden we helaas niet voetballen", reageerde scheidsrechter Van der Laan op het staken van het duel: "We hebben het geprobeerd, maar het ging gewoon niet. Na zeven minuten kwamen de spelers er ook achter dat het niet te doen was."

