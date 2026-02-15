Live voetbal 4

Kwakman weet niet wat hij ziet bij Feyenoord: 'Erbarmelijk en onverdiend'

Kees Kwakman tijdens de analyse
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
15 februari 2026, 18:35

Feyenoord heeft zondagmiddag op een ietwat fortuinlijke wijze drie punten gepakt tegen Go Ahead Eagles. Al na veertien minuten moest Thibo Baeten er bij de uitploeg vanaf, waarna het tot minuut 92 duurde voordat de 1-0 op het scorebord kwam.

De Rotterdammers vonden de gehele wedstrijd een sterk keepende Jari de Busser op hun pad, maar voetbalden ook matig. Uiteindelijk zorgde een late penalty van Casper Tengstedt ervoor dat Feyenoord toch nog de broodnodige drie punten pakten. "Feyenoord komt hier ontzettend goed mee weg, want het was echt erbarmelijk wat die hebben laten zien", analyseert Kwakman na de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord kwam nog wel goed uit de kleedkamer na rust, maar leek vervolgens op een 0-0 af te stevenen. "Ik had niet het idee dat ze 'm gingen maken. Er was niks aan de hand voor Go Ahead, het zag er gewoon goed uit voor ze (Go Ahead, red.). En dan zo'n moment...", wijst Kwakman naar de strafschop, die terecht was, maar waar Tengstedt ook duidelijk naar zocht.

Volgens de analist was Feyenoord teleurstellend weinig creatief. "Ze hebben twintig corners gehad, en die dan allemaal hetzelfde nemen. Allemaal kwamen die bij De Busser, nooit eens variatie. De tweede helft was echt heel slecht. Feyenoord verdiende deze overwinning gewoon niet", vindt de analist.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 15
Raheem Sterling

Valentijn Driessen: 'Sterling kan Feyenoord twee ton per wedstrijd kosten'

  • vr 13 februari, 16:02
  • 13 feb. 16:02
  • 9
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • do 12 februari, 18:29
  • 12 feb. 18:29
  • 10
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
59 Reacties
582 Dagen lid
114 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een armoedige wedstrijd tegen 10 man van gea. Zag geen enkele speler die een beslissende pas kon geven of een goal kon maken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
59 Reacties
582 Dagen lid
114 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een armoedige wedstrijd tegen 10 man van gea. Zag geen enkele speler die een beslissende pas kon geven of een goal kon maken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel