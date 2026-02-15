Kwakman weet niet wat hij ziet bij Feyenoord: 'Erbarmelijk en onverdiend'

Feyenoord heeft zondagmiddag op een ietwat fortuinlijke wijze drie punten gepakt tegen Go Ahead Eagles. Al na veertien minuten moest Thibo Baeten er bij de uitploeg vanaf, waarna het tot minuut 92 duurde voordat de 1-0 op het scorebord kwam.

De Rotterdammers vonden de gehele wedstrijd een sterk keepende Jari de Busser op hun pad, maar voetbalden ook matig. Uiteindelijk zorgde een late penalty van Casper Tengstedt ervoor dat Feyenoord toch nog de broodnodige drie punten pakten. "Feyenoord komt hier ontzettend goed mee weg, want het was echt erbarmelijk wat die hebben laten zien", analyseert Kwakman na de wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord kwam nog wel goed uit de kleedkamer na rust, maar leek vervolgens op een 0-0 af te stevenen. "Ik had niet het idee dat ze 'm gingen maken. Er was niks aan de hand voor Go Ahead, het zag er gewoon goed uit voor ze (Go Ahead, red.). En dan zo'n moment...", wijst Kwakman naar de strafschop, die terecht was, maar waar Tengstedt ook duidelijk naar zocht.

Volgens de analist was Feyenoord teleurstellend weinig creatief. "Ze hebben twintig corners gehad, en die dan allemaal hetzelfde nemen. Allemaal kwamen die bij De Busser, nooit eens variatie. De tweede helft was echt heel slecht. Feyenoord verdiende deze overwinning gewoon niet", vindt de analist.