mocht een week geleden starten als centrumspits bij Feyenoord, en dat zorgde voor de nodige verbazing bij . Dat heeft de spits van de Rotterdammers na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles toegegeven.

Tengstedt was zondagmiddag van groot belang voor Feyenoord. De Deense spits versierde in de slotfase van de wedstrijd een strafschop, die hij vervolgens zelf benutte. Daardoor boekte Feyenoord een moeizame, maar cruciale overwinning in de strijd om plaats twee.

"Ik wilde de penalty graag nemen en ik kreeg het vertrouwen van de jongens, dus het was een mooi moment", reageert Tengstedt op de persconferentie van Feyenoord. "In deze competitie is iedere wedstrijd lastig en het klinkt misschien gek, maar het is niet altijd makkelijker om tegen tien man te spelen. Zeker als ze compact staan, moet je geduldig blijven en zoeken naar het juiste moment."

Verbazing

Tengstedt werd de grote held aan de kant van Feyenoord. Hoe anders was dat een week geleden, toen middenvelder Jakub Moder ten faveure van de Deen werd opgesteld in de spits: "Eerlijk gezegd verwachtte ik ook dat ik zou spelen. Het is lastig dat ik soms start, soms moet invallen en soms helemaal niet speel. Vorige week ging ik er natuurlijk vanuit dat ik mocht spelen, dus ik was wel verrast dat ik niet eens mocht invallen. Dat ligt nu achter ons en vandaag heb ik wel mijn kans gekregen", zegt hij.

Raheem Sterling

Ook reageerde Tengstedt op de komst van Raheem Sterling naar De Kuip. De Deen kijkt ernaar uit om met de 82-voudig Engels international te gaan samenspelen: "Hij is zo’n ontzettend goede speler. Hij bezit zoveel kwaliteiten en het wordt alleen al heerlijk om met hem te trainen en hem als voetballer in het team te leren kennen. Los daarvan is hij ook een ontzettend aardige kerel. We hebben hem nu twee dagen meegemaakt en hij is heel sympathiek."