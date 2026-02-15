Live voetbal 4

Kenneth Perez heeft bedenkingen bij 'botsauto' Raheem Sterling

Raheem Sterling en Robin van Persie
Foto: © Feyenoord ONE
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
15 februari 2026, 20:41

Kenneth Perez is nog niet overtuigd van de toegevoegde waarde van Raheem Sterling voor Feyenoord. De analist van ESPN vreest voor een lange aanloopperiode, doordat de aanvaller al bijna negen maanden geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld.

Sterling was zondag als toeschouwer aanwezig bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles (1-0). Hij is in afwachting van zijn werkvergunning en heeft ook nog even nodig om wedstrijdfit te worden. Perez is benieuwd hoe Sterling het ervan af brengt in Nederland. "Voor ons is het leuk, zo’n botsauto. Ik vind het best een botsauto, ja”, zegt de voormalig middenvelder zondagavond bij Dit was het Weekend.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb alle respect voor zijn carrière, echt geweldig, mooi, al die dingen. Maar er is natuurlijk iets mis mee dat hij uiteindelijk bij Feyenoord eindigt”, meent Perez. “In mei heeft hij voor het laatst gevoetbald. Je kan wel van de Premier League komen, maar negen maanden niet gevoetbald hebben… Het is te hopen dat hij niet geblesseerd raakt.”

El Ahmadi: 'Mooi dat Sterling voor Nederland kiest'

Voormalig Feyenoorder Karim El Ahmadi vindt het ‘mooi’ dat Sterling heeft gekozen voor de Eredivisie. “Maar wat Kenneth terecht zegt: negen maanden is echt lang. Iedereen onderschat dat wel. Het maakt dan niet uit op wat voor niveau je hebt gespeeld. Ik vind wel dat hij echt kwaliteit heeft. Ook in de kleine ruimtes is hij beter dan de gemiddelde buitenspeler van Feyenoord, dus daar geloof ik wel in. Maar het is echt wel belangrijk dat hij fit is."

Toch put Perez hoop uit de prestaties van andere Premier League-spelers die naar Nederland kwamen. "Je ziet wel — dat moet ik zeggen — een verschil bij spelers die gewend zijn op een hoog niveau te spelen. Jakub Moder kwam ook uit de Premier League en had heel lang niet gespeeld. Bij Oleksandr Zinchenko zie je ook dat hij gewend is op een heel ander niveau te spelen. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het best leuk dat Nederlandse clubs dat soort dingen kunnen doen. Maar je denkt wel: hoe komt zo iemand bij Feyenoord? Zijn er echt geen andere clubs die hem wilden?”

Wordt Raheem Sterling een succes bij Feyenoord?

Laden...
3626 stemmen

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 15
Raheem Sterling

Valentijn Driessen: 'Sterling kan Feyenoord twee ton per wedstrijd kosten'

  • vr 13 februari, 16:02
  • 13 feb. 16:02
  • 9
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • do 12 februari, 18:29
  • 12 feb. 18:29
  • 10
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel