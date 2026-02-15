Kenneth Perez is nog niet overtuigd van de toegevoegde waarde van voor Feyenoord. De analist van ESPN vreest voor een lange aanloopperiode, doordat de aanvaller al bijna negen maanden geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld.

Sterling was zondag als toeschouwer aanwezig bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles (1-0). Hij is in afwachting van zijn werkvergunning en heeft ook nog even nodig om wedstrijdfit te worden. Perez is benieuwd hoe Sterling het ervan af brengt in Nederland. "Voor ons is het leuk, zo’n botsauto. Ik vind het best een botsauto, ja”, zegt de voormalig middenvelder zondagavond bij Dit was het Weekend.

“Ik heb alle respect voor zijn carrière, echt geweldig, mooi, al die dingen. Maar er is natuurlijk iets mis mee dat hij uiteindelijk bij Feyenoord eindigt”, meent Perez. “In mei heeft hij voor het laatst gevoetbald. Je kan wel van de Premier League komen, maar negen maanden niet gevoetbald hebben… Het is te hopen dat hij niet geblesseerd raakt.”

El Ahmadi: 'Mooi dat Sterling voor Nederland kiest'

Voormalig Feyenoorder Karim El Ahmadi vindt het ‘mooi’ dat Sterling heeft gekozen voor de Eredivisie. “Maar wat Kenneth terecht zegt: negen maanden is echt lang. Iedereen onderschat dat wel. Het maakt dan niet uit op wat voor niveau je hebt gespeeld. Ik vind wel dat hij echt kwaliteit heeft. Ook in de kleine ruimtes is hij beter dan de gemiddelde buitenspeler van Feyenoord, dus daar geloof ik wel in. Maar het is echt wel belangrijk dat hij fit is."

Toch put Perez hoop uit de prestaties van andere Premier League-spelers die naar Nederland kwamen. "Je ziet wel — dat moet ik zeggen — een verschil bij spelers die gewend zijn op een hoog niveau te spelen. Jakub Moder kwam ook uit de Premier League en had heel lang niet gespeeld. Bij Oleksandr Zinchenko zie je ook dat hij gewend is op een heel ander niveau te spelen. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het best leuk dat Nederlandse clubs dat soort dingen kunnen doen. Maar je denkt wel: hoe komt zo iemand bij Feyenoord? Zijn er echt geen andere clubs die hem wilden?”