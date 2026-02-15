Kenneth Perez is zaterdagmiddag geschrokken van het optreden van Danny Makkelie bij het duel tussen Heracles Almelo en NAC Breda. Volgens de analist van ESPN zakte de arbiter door de ondergrens.

"Het was zó slecht", begint Perez in het programma Dit was het Weekend over het niveau van Heracles en NAC: "Alleen waren de spelers niet eens de slechtste. Dat was de scheidsrechter. Hij had zoveel invloed op deze wedstrijd door geen rode kaart te geven aan NAC en een penalty toe te kennen, waarvan ook nog de vraag is of die nodig was."

Artikel gaat verder onder video

Perez benadrukt dat de aandacht vooral moet uitgaan naar de grove charge van Lewis Holtby, waarvoor Makkelie slechts een gele kaart gaf. De middenvelder van NAC speelde de bal rond de middenlijn iets te ver voor zich uit, waardoor tegenstander Djevencio van der Kust het leder kon afsnoepen. Holtby zette vervolgens een harde tackle in met het rechterbeen vooruit en raakte Van der Kust vol op het scheenbeen.

VAR Robin Hensgens greep vanuit Zeist niet in: "Dat is, in samenwerking met de VAR, echt een absolute schande", stelt Perez.

"Dit is voor mij ook echt donkerrood, hoor", voegt Karim El Ahmadi toe. De analist kan niet geloven dat de VAR niet ingreep: "Volgens mij heeft de speler nog geluk dat hij een beetje opspringt."

"Makkelie heeft er wel een handje van om in een wedstrijd die geen topwedstrijd is te makkelijk te fluiten", vervolgt Perez. "Daardoor fluit hij niet goed. Maar je mag toch verwachten dat de VAR ingrijpt? Dit kan niet anders dan rood zijn."