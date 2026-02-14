Live voetbal 7

Wout Weghorst zoekt Shawn Adewoye meteen op na laatste fluitsignaal

Wout Weghorst Adewoye Ajax Fortuna Sittard
Foto: © ESPN
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
14 februari 2026, 22:11

Ajax won zaterdagavond in eigen huis eenvoudig van Fortuna Sittard (4-1). Het betekende voor Wout Weghorst een weerzien met Shawn Adewoye: de twee zochten elkaar tijdens en na de wedstrijd opzichtig op.

Weghorst moest bij Ajax aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol. Hoofdtrainer Fred Grim gaf de voorkeur in de punt van de aanval opnieuw aan Kasper Dolberg.

In de tachtigste minuut van de wedstrijd maakte Weghorst als invaller alsnog zijn rentree. Hij sprintte het veld op en ging meteen rondom Adewoye staan. De spits van Ajax en de verdediger van Fortuna Sittard wisselden meteen wat woorden uit. Vervolgens legde Weghorst met een grote glimlach zijn linkerarm op de rug van Adewoye.

Wout Weghorst Adewoye Ajax Fortuna Sittard
© ESPN
Artikel gaat verder onder video

Commentator Teun de Boer kon het onderonsje tussen Weghorst en Adewoye niet los zien van het eerste duel dit seizoen in de Eredivisie tussen Ajax en Fortuna Sittard, in december. Toen liep Weghorst een vervelende enkelblessure op na aan harde charge van Adewoye. De Ajax-spits was vervolgens enkele weken uit de roulatie.

“Hij komt daar weer in aanraking met Adewoye. Dat is een onderonsje waar Weghorst wel zijn herinneringen aan heeft. In december raakte hij geblesseerd na een duel met Adewoye. Hoeveel vuurwerk gaat dat nog opleveren?”, zei De Boer bij ESPN.

Het vuurwerk kwam vooral van Weghorst, want hij leverde kort na zijn rentree de assist bij de 4-1 van Mika Godts. Het betekende voor laatstgenoemde zijn tweede treffer van de avond; de overige Ajax-goals kwamen op naam van Jorthy Mokio en Rayane Bounida. Josip Sutalo schoot in eigen doel en maakte zo het enige doelpunt voor Fortuna Sittard.

Nadat het laatste fluitsignaal had geklonken in de Johan Cruijff Arena, zochten Weghorst en Adewoye elkaar weer op. Adewoye sloeg ditmaal zijn linkerarm om de middel van Weghorst. De twee wisselden vervolgens nog enkele woorden uit, waarna Weghorst met een grote glimlach wegliep.

