Wout Weghorst rent woest op vierde official Laurens Gerrets af

Een opmerkelijk moment zaterdagavond na ruim een kwartier bij Fortuna Sittard - Ajax. ging na een harde charge van tegenstander Shawn Adewoye woedend verhaal halen bij nota bene vierde official Laurens Gerrets. Niet veel later viel de Ajax-spits geblesseerd uit.

Na precies vijftien minuten en vijftien seconden voetballen kreeg Weghorst diep op de helft van Fortuna SIttard een harde ingreep te verwerken van Adewoye. De verdediger van Fortuna ruimde de bal met een uiterste krachtsinspanning op, maar gleed daarbij door op de enkel van de Ajax-spits.

Weghorst ging kermend naar de grond en had overduidelijk veel pijn, maar scheidsrechter Sander van der Eijk gaf voordeel aan Ajax. De spelers van Ajax voetbalden vervolgens door, in plaats van de bal buiten te spelen zodat Weghorst opgelapt kon worden.

Weghorst krabbelde na ongeveer 45 seconden op, maar ging vrij snel weer zitten. Ajax verloor de bal daarna aan Fortuna Sittard, dat counterde en uiteindelijk een gevaarloos schot afvuurde. Weghorst was op dat moment alweer op de been en liep woedend op Van der Eijk af. De scheidsrechter gaf de spits echter geen aandacht en liep hem straal voorbij.

Weghorst beproefde zijn geluk vervolgens bij Gerrets: de Ajax-spits stormde naar de zijlijn en ging hevig in discussie met de vierde official. Weghorst toonde daarbij zijn bebloede rechterenkel aan Gerrets.

Het bleek geen aanstellerij van Weghorst, want in de 28ste minuut van de wedstrijd moest hij zichzelf geblesseerd laten wisselen voor Kasper Dolberg. Toen Weghorst vervolgens weer langs Gerrets liep was goed te horen hoe hij zei: “Hij schopt mij gewoon de wedstrijd uit, man.’’ Op dat moment keek Ajax overigens tegen een 1-0 achterstand aan, door een vroeg doelpunt van Kaj Sierhuis.

