Live voetbal 2

John Heitinga gelinkt aan Indonesië vanwege opvallend Instagram-gedrag

John Heitinga
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
5 december 2025, 17:58   Bijgewerkt: 18:05

John Heitinga wordt in verband gebracht met een functie bij de nationale ploeg van Indonesië. Voetbalfans uit het land hebben namelijk opvallend socialemediagedrag van de voormalig Ajax-coach opgemerkt.

Het is Indonesische supporters opgevallen dat de clubloze Heitinga op precies hetzelfde moment de nationale ploeg van Indonesië, adviseur Jordi Cruijff en de bondspresident is gaan volgen op Instagram. Dat vinden de fans opmerkelijk.

Artikel gaat verder onder video

In Indonesië is men van mening dat dit geen toeval kan zijn. Het land is na het vertrek van Patrick Kluivert op zoek naar een nieuwe bondscoach, waardoor de acties van Heitinga extra opvallend zijn.

Kluivert moest onlangs vertrekken na teleurstellende resultaten, samen met zijn assistenten Alex Pastoor en Denny Landzaat. Indonesië hoopte op deelname aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, maar slaagde daar niet in.

➡️ Meer nieuws over John Heitinga

Lees ook:
Ajax

'Ajax wil nieuwe technisch directeur op 1 januari laten beginnen'

  • Gisteren, 21:21
  • Gisteren, 21:21
Henrik Rydstrom

Henrik Rydström niet naar Ajax: 'Kan naar het rijk der fabelen'

  • Gisteren, 18:54
  • Gisteren, 18:54
Femke Halsema in de Johan Cruijff ArenA

Femke Halsema wil niet dat politie de Johan Cruijff ArenA gaat beveiligen

  • Gisteren, 17:25
  • Gisteren, 17:25
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

John Heitinga

John Heitinga
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
14
13
24
4
AZ
14
4
24
5
Ajax
14
6
23
6
Utrecht
14
6
21
7
Twente
14
3
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel