John Heitinga wordt in verband gebracht met een functie bij de nationale ploeg van Indonesië. Voetbalfans uit het land hebben namelijk opvallend socialemediagedrag van de voormalig Ajax-coach opgemerkt.

Het is Indonesische supporters opgevallen dat de clubloze Heitinga op precies hetzelfde moment de nationale ploeg van Indonesië, adviseur Jordi Cruijff en de bondspresident is gaan volgen op Instagram. Dat vinden de fans opmerkelijk.

In Indonesië is men van mening dat dit geen toeval kan zijn. Het land is na het vertrek van Patrick Kluivert op zoek naar een nieuwe bondscoach, waardoor de acties van Heitinga extra opvallend zijn.

Kluivert moest onlangs vertrekken na teleurstellende resultaten, samen met zijn assistenten Alex Pastoor en Denny Landzaat. Indonesië hoopte op deelname aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, maar slaagde daar niet in.