René van der Gijp is nog maar eens hard voor John Heitinga, die onlangs bij Ajax ontslagen werd. De trainer wordt vooral aangekeken op zijn matige presentatie richting de media.

Tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp neemt Wim Kieft het in eerste instantie op voor Heitinga. "Ik begrijp die trainers wel dat het lullig is als je ontslagen wordt. Ik begrijp ook dat het storend is dat er op social media vervelende dingen staan. Maar Carlo Ancelotti heb ik daar nog nooit over gehoord."

René van der Gijp focust zich liever op de prestaties op het veld. "Hoe graag we het ook voor hem opnemen: Heitinga heeft er niets van gebakken. Sjongejonge, wat een ellende was dat joh. Ook zijn presentatie was lachwekkend." De nog ietwat onervaren trainer zorgde amper voor ontwikkeling bij Ajax en zijn momenten met de pers waren vaak ook niet overtuigend.

Valentijn Driessen, die voor de aflevering van maandag was aangeschoven, ziet de media-optredens als de voornaamste oorzaak dat de fanatieke supporters van Ajax zich tegen Heitinga keerden. "Dat was al vanaf het begin al, René. Daarom is er zoveel weerstand tegen die jongen." Volgens Kieft had Ajax moeten leren van zijn fouten. In 2023 was Heitinga enkele maanden interim-trainer in Amsterdam, maar de club besloot niet met hem verder te gaan. "De eerste keer werd hij niet goed bevonden. Als er nu nog spelers in de selectie zitten die toen al onder hem trainden, zullen ze ongetwijfeld hebben gezegd: 'Dat was niet veel met John'". Steven Berghuis is een voorbeeld van een speler die ook in de eerdere periode van Heitinga bij Ajax speelde.