Kieft snapt he-le-maal niks van mogelijke komst Cruijff bij Ajax: 'Die gozer is gek man'

Wim Kieft met Ajax-logo
Foto: © Talpa/Realtimes
Mingus Niesten
17 november 2025, 18:09   Bijgewerkt: 18:22

Wim Kieft heeft met veel verbazing gereageerd op het nieuws dat Jordi Cruijff veel kans maakt om technisch directeur bij Ajax te worden. Dat deelde Valentijn Driessen maandag tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp.

De journalist van De Telegraaf wordt gevraagd of hij nog nieuws heeft over de Amsterdammers. "Het lek is nu boven. Danny Landzaat wordt assistent van Fred Grim. Nu gaat het draaien", stelt de cynische Driessen. Maar ook over de vacature voor technisch directeur bij Ajax heeft de analist een nieuwtje. "Jordi Cruijff naar Ajax, dat is volgens mij best wel serieus." De zoon van Johan werd samen met Maxwell genoemd als mogelijke opvolgers van Alex Kroes. Volgens De Telegraaf staan er nog wel 'meer namen op het lijstje'.

Wim Kieft kan zijn oren niet geloven. "Die gozer is gek man!" Michel van Egmond schetst vervolgens een dramatisch scenario voor Jordi. "Moet je dat die jongen nou aanraden? Vroeg of laat gaat het fout." "Bij Ajax gaat het altijd fout", countert Driessen dan. Van Egmond is bang dat de naam Cruijff dan in diskrediet wordt gebracht. "Moet je nagaan, over tien jaar is het twintig jaar geleden dat Johan Cruijff is overleden. Dan komt er weer een groot feest. En dan word je als Jordi uitgenodigd en dan moet je naar dat kutstadion waar ze je met pek en veren hebben weggestuurd. Dat zou toch zonde zijn?"

Driessen gaat er niet echt op in, maar herhaalt de gedachte dat Cruijff duidelijk in beeld is bij de Amsterdammers. "Verder heeft hij niks, hij is alleen adviseur bij Indonesië." Daarna wordt er hard gelachen. "Wat adviseert hij dan: 'stoppen'?", zegt Van Egmond, waarna er opnieuw flinke lachbuien te horen zijn. De eilandengroep kwalificeerde zich onder Patrick Kluivert niet voor het komende WK.

Docker
5 Reacties
0 Dagen lid
5 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Weerzinwekkend hoe die mensen steeds over anderen praten. Getuigd niet bepaald van klasse.

Neesje
1.611 Reacties
1.148 Dagen lid
8.733 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Liever Jordi dan die Kieft !!

Jari1959
4 Reacties
83 Dagen lid
2 Likes
Jari1959
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het is inderdaad ongelofelijk en beneden alle peil hoe men in deze podcast over anderen praat en hun de maat neemt. Van Driessen zijn we wel gewend dat hij zich zo gedraagt maar dat de anderen zich tot dit niveau verlagen is toch niet te geloven

Timo987
2 Reacties
1 Dag lid
5 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zou er niet aan beginnen als ik Jordi Cruijff was.

