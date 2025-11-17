Wim Kieft heeft met veel verbazing gereageerd op het nieuws dat Jordi Cruijff veel kans maakt om technisch directeur bij Ajax te worden. Dat deelde Valentijn Driessen maandag tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp.

De journalist van De Telegraaf wordt gevraagd of hij nog nieuws heeft over de Amsterdammers. "Het lek is nu boven. Danny Landzaat wordt assistent van Fred Grim. Nu gaat het draaien", stelt de cynische Driessen. Maar ook over de vacature voor technisch directeur bij Ajax heeft de analist een nieuwtje. "Jordi Cruijff naar Ajax, dat is volgens mij best wel serieus." De zoon van Johan werd samen met Maxwell genoemd als mogelijke opvolgers van Alex Kroes. Volgens De Telegraaf staan er nog wel 'meer namen op het lijstje'.

Artikel gaat verder onder video

Wim Kieft kan zijn oren niet geloven. "Die gozer is gek man!" Michel van Egmond schetst vervolgens een dramatisch scenario voor Jordi. "Moet je dat die jongen nou aanraden? Vroeg of laat gaat het fout." "Bij Ajax gaat het altijd fout", countert Driessen dan. Van Egmond is bang dat de naam Cruijff dan in diskrediet wordt gebracht. "Moet je nagaan, over tien jaar is het twintig jaar geleden dat Johan Cruijff is overleden. Dan komt er weer een groot feest. En dan word je als Jordi uitgenodigd en dan moet je naar dat kutstadion waar ze je met pek en veren hebben weggestuurd. Dat zou toch zonde zijn?"

Driessen gaat er niet echt op in, maar herhaalt de gedachte dat Cruijff duidelijk in beeld is bij de Amsterdammers. "Verder heeft hij niks, hij is alleen adviseur bij Indonesië." Daarna wordt er hard gelachen. "Wat adviseert hij dan: 'stoppen'?", zegt Van Egmond, waarna er opnieuw flinke lachbuien te horen zijn. De eilandengroep kwalificeerde zich onder Patrick Kluivert niet voor het komende WK.