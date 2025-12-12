Live voetbal 6

Dit is de vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen Ajax

Robin van Persie in het stadion van Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
12 december 2025, 19:56   Bijgewerkt: 21:03

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Ajax. Robin van Persie hoopt dat zijn ploeg met ‘een antwoord’ komt, na de nederlaag tegen FCSB in de Europa League. De vermoedelijke opstelling van Feyenoord vind je in dit artikel.

Waar Ajax woensdag in de Champions League met 2-4 won van FK Qarabag, verloor Feyenoord met 4-3 in Roemenië. De ploeg van Robin van Persie kampt bovendien met de nodige blessures. Momenteel ontbreken Jakub Moder, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Shiloh ’t Zand, In-beom Hwang, Givairo Read, Sem Steijn, Bart Nieuwkoop en Tsuyoshi Watanabe. De inzetbaarheid van Nieuwkoop en Watanabe tegen Ajax is onzeker. Bovendien viel Leo Sauer uit tegen FCSB en moet de ernst van zijn blessure nog blijken.

Artikel gaat verder onder video

Het valt te bezien of de onervaren Jan Plug zijn basisplek behoudt. Hij maakte geen goede indruk bij twee doelpunten van FCSB, maar als Watanabe niet herstelt, heeft Van Persie eigenlijk geen andere smaken centraal achterin. Het is denkbaar dat Gijs Smal opschuift naar het centrum en Jordan Bos als linksback speelt; dat zal nog moeten blijken. Verder wordt dezelfde opstelling verwacht als vorige week in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (6-1 zege).

Dat betekent dat Ayase Ueda zijn positie als centrumspits weer inneemt. De clubtopscorer kon door koorts niet starten tegen FCSB, maar viel wel in. Casper Tengstedt belandt daardoor weer op de bank.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Smal, Bos; Targhalline, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda en Borges.

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. De vermoedelijke opstelling van Ajax vind je hier.

Wat verwacht jij van Ajax - Feyenoord?

Laden...
238 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Luciano Valente

Van Persie volgt plan: fatale wissel Valente was vooraf al gepland

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Quinten Timber FSCB Feyenoord

Feyenoord-fans zijn woest om brute actie van Florin Tanase tegen Quinten Timber

  • Gisteren, 23:07
  • Gisteren, 23:07
Feyenoord-speler Quinten Timber

Feyenoord zakt door het ijs tegen FCSB: vervolg in Europa League schier onmogelijk

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.143 Reacties
979 Dagen lid
6.014 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En weer die onzekere keeper opstellen dat kan maar door blijven gaan. Heeft van Persie nu nog niet door dat de hele achterhoede door hem in paniek raakt. Hoge ballen slecht, Staat zover voor zijn doel dat hij denkt spits is, Zijn achterhoede spelers aanspelen op gevaarijke wijze , Zijn uittrappen zijn op enkele na allemaal over de zijlijn. Is een grabbalaar geworden en is niet meer de keeper die hij eerst was omdat meneer zeker weet dat Bijlow afgewerkt is bij Feyenoord. Die jongen van de club moet in de winter nog weg zien te komen dan zit Feyenoord met een groot probleem

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.143 Reacties
979 Dagen lid
6.014 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En weer die onzekere keeper opstellen dat kan maar door blijven gaan. Heeft van Persie nu nog niet door dat de hele achterhoede door hem in paniek raakt. Hoge ballen slecht, Staat zover voor zijn doel dat hij denkt spits is, Zijn achterhoede spelers aanspelen op gevaarijke wijze , Zijn uittrappen zijn op enkele na allemaal over de zijlijn. Is een grabbalaar geworden en is niet meer de keeper die hij eerst was omdat meneer zeker weet dat Bijlow afgewerkt is bij Feyenoord. Die jongen van de club moet in de winter nog weg zien te komen dan zit Feyenoord met een groot probleem

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Feyenoord

Ajax
14:30
Feyenoord
3,10
4,10
2,15
Wordt gespeeld op 14 dec. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
15
29
40
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel