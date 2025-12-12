Dit is de vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen Ajax

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Ajax. Robin van Persie hoopt dat zijn ploeg met ‘een antwoord’ komt, na de nederlaag tegen FCSB in de Europa League. De vermoedelijke opstelling van Feyenoord vind je in dit artikel.

Waar Ajax woensdag in de Champions League met 2-4 won van FK Qarabag, verloor Feyenoord met 4-3 in Roemenië. De ploeg van Robin van Persie kampt bovendien met de nodige blessures. Momenteel ontbreken Jakub Moder, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Shiloh ’t Zand, In-beom Hwang, Givairo Read, Sem Steijn, Bart Nieuwkoop en Tsuyoshi Watanabe. De inzetbaarheid van Nieuwkoop en Watanabe tegen Ajax is onzeker. Bovendien viel Leo Sauer uit tegen FCSB en moet de ernst van zijn blessure nog blijken.

Het valt te bezien of de onervaren Jan Plug zijn basisplek behoudt. Hij maakte geen goede indruk bij twee doelpunten van FCSB, maar als Watanabe niet herstelt, heeft Van Persie eigenlijk geen andere smaken centraal achterin. Het is denkbaar dat Gijs Smal opschuift naar het centrum en Jordan Bos als linksback speelt; dat zal nog moeten blijken. Verder wordt dezelfde opstelling verwacht als vorige week in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (6-1 zege).

Dat betekent dat Ayase Ueda zijn positie als centrumspits weer inneemt. De clubtopscorer kon door koorts niet starten tegen FCSB, maar viel wel in. Casper Tengstedt belandt daardoor weer op de bank.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodzic, Smal, Bos; Targhalline, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda en Borges.

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. De vermoedelijke opstelling van Ajax vind je hier.