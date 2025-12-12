Ajax hervat de competitie zondagmiddag om 14.30 uur in eigen huis met De Klassieker tegen Feyenoord. De ploeg van interim-trainer Fred Grim heeft de flow te pakken en won al drie wedstrijden op rij, waaronder afgelopen woensdag in de Champions League tegen FK Qarabag (2-4). Met welke opstelling gaat Grim aantreden tegen Feyenoord? Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.

De laatste weken heeft Ajax de stijgende lijn te pakken onder Fred Grim. Tegen FC Utrecht (2-1), Excelsior (1-2) en Benfica (0-2) werd er nog verloren, maar daarna is de kentering ingezet. In de competitie werd er gewonnen van FC Groningen (2-0) en Fortuna Sittard (1-3), waardoor Ajax weer volop in de strijd is voor de derde plaats. Midweeks werden tegen Qarabag bovendien de eerste drie punten in de Champions League behaalt. De goede resultaten zijn in Amsterdam nog geen reden voor een polonaise, maar toch is er veel om positief over te zijn. Komende zondag tegen Feyenoord wil de equipe van Grim de stijgende lijn voortzetten.

Vitezslav Jaros staat in De Klassieker wederom onder de lat bij Ajax. De Tsjechische doelman verloor onder John Heitinga zijn plek aan Remko Pasveer, maar stond de laatste drie wedstrijden weer in de basis bij de Amsterdamse club. Al maakte Jaros tegen Qarabag bij vlagen weer een weifelende indruk. In de verdediging worden er de nodige wijzigingen verwacht, mede omdat Youri Baas geschorst is. Hij wordt centraal achterin mogelijk vervangen door Ko Itakura, die daarmee een linie naar achteren schuift. Hij wordt centraal vergezeld door Aaron Bouwman. Op de backposities keren Youri Regeer en Owen Wijndal naar alle waarschijnlijkheid terug in de basis, zij begonnen in Azerbeidzjan op de bank.

Het middenveld van Ajax is ten opzichte van het midweekse Champions League-duel mogelijk ook compleet anders, mede omdat Itakura een linie naar achteren wordt verwacht. Davy Klaassen begon woensdag op de bank en keert tegen Feyenoord waarschijnlijk weer terug in de basis. Het is aannemelijk dat Sean Steur na zijn uitstekende prestatie in de Champions League opnieuw een basisplaats krijgt. Op de persconferentie liet Grim doorschemeren dat er wat betreft Kenneth Taylor wat mogelijk was richting zondag en het lijkt er dan ook op dat de middenvelder zich kan opmaken voor een plek in de basis.

In de spitspositie is het flink puzzelen voor Grim, aangezien Wout Weghorst dit kalenderjaar niet meer in actie komt. Daardoor moest Kasper Dolberg midweeks noodgedwongen in de basis beginnen en hij hield het een uur vol. De verwachting is dat hij ook zondag aan de aftrap zal verschijnen. Op links keert Mika Godts, die midweeks rust kreeg, terug. Dit gaat ten koste van Raúl Moro. Oscar Gloukh begint hoogstwaarschijnlijk weer als rechtsbuiten. De Israëliër kreeg tegen Qarabag de voorkeur boven Rayane Bounida, die te laat en daardoor gepasseerd werd. Gloukh deed het als hangende rechtsbuiten meer dan uitstekend en was goed voor twee doelpunten. Dat maakt het zeer aannemelijk dat hij zijn basisplaats behoudt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Bouwman, Itakura, Wijndal; Klaassen, Taylor, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.