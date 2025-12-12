Bizarre beelden uit Lyon: Franse ME gaat Go Ahead Eagles-fans te lijf

Na afloop van de Europa League-wedstrijd tussen Olympique Lyon en Go Ahead Eagles is het flink uit de hand gelopen. De Franse ME ging de supporters van de Deventenaren te lijf en daarnaast werd er met traangas gespoten in de tribunegang. De Fransen spreken van 'gewelddadige supporters', terwijl de supporterscoördinator van Go Ahead Eagles vindt dat er sprake is van belabberde communicatie.

Op social media gaan beelden rond waarop te zien is dat supporters van Go Ahead Eagles na de verloren wedstrijd tegen Olympique Lyon (2-1) slaags raken met de ME. Op de beelden is te zien hoe de Franse politie slaat met gummiknuppels en met schilden een charge uitvoert, terwijl de fans van de Deventenaren terugslaan.

Tegenover RTV Oost heeft de persvoorlichter van de Franse politie gezegd dat zij 'het wangedrag van de supporters, die zich gewelddadig tegen de Nationale Politie hebben gekeerd, ten zeerste betreuren'. Daarnaast verklaren agenten van het departement Rhône, waar Lyon onder vat, dat er diverse incidenten zijn geweest in de binnenstad, waaronder een vechtpartij in de binennstad. Hierbij raakte één iemand gewond.

Supporterscoördinator Go Ahead Eagles 'zwaar over de zeik'

De regionale omroep heeft ook Jan Willem Klink, de supporterscoördinator van de Deventenaren om een reactie gevraagd. Hij is 'zwaar over de zeik' door de manier waarop de Franse politie te werk is gegaan. "Traangas is echt een nietsontziend middel", laat hij weten. Het traangas is gebruikt op de smalle gangen bij de tribunes, waardoor niet alleen de ruziezoekende supporters werden getroffen, maar ook oudere vrouwen en kinderen van basisschoolleeftijd. Klink stelt dat hij meerdere supporters met rode ogen op weg heeft moeten helpen.

De verklaring van de Franse politie heeft Klink ook onder ogen gekregen en hij trekt die in twijfel. In de ogen van de supporterscoördinator is er sprake van belabberde communicatie. "Ik heb de hele wedstrijd de scoreborden in de gaten gehouden, hierop werden in drie talen veiligheidsinstructies gegeven. Er is nergens gezegd dat je het vak niet uit mocht, of niet naar de wc mocht", besluit hij.