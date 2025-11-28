Go Ahead Eagles heeft een boete opgelegd naar aanleiding van zijn pestgedrag richting tijdens het Europa League-duel met VfB Stuttgart. Dat hebben de Deventenaren laten weten via X. Zowel de club als de Zweed betreuren het incident van donderdagavond in De Adelaarshorst. Go Ahead Eagles heeft Edvardsen bestraft met een boete van 500 euro.

Edvardsen kwam donderdagavond na zeventig minuten en bij een 0-3 achterstand in de ploeg voor Go Ahead Eagles. Niet lang na zijn invalbeurt wist de spits van de Deventenaren zich de woede op zijn hals te halen. De teruggekeerde spits maakte het uiterlijk van de Duitser Stiller belachelijk middels een handgebaar. Stiller lijdt aan de zeldzame aandoening schisis, een spleet in de lip, ook wel een hazenlip genoemd.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop wist Edvardsen nog niet of hij zijn excuses zou gaan aanbieden, maar in het statement van Go Ahead Eagles gaat hij door het stof. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn gedrag van gisteren", aldus de 29-jarige spits. "Er zijn dingen gezegd en voorgevallen tussen ons die niet op een voetbalveld thuishoren. Na de wedstrijd ben ik naar de kleedkamer van Stuttgart gegaan om mijn excuses aan te bieden. In mijn positie ben ik een voorbeeld voor anderen, daar moet ik mij naar gedragen."

Go Ahead Eagles-aanvoerder Mats Deijl liet donderdagavond tijdens de persconferentie al weten dat hij Edvardsen had gesommeerd om naar Stiller te gaan om persoonlijk zijn excuses te maken. Daarmee was voor de club uit Deventer de kous nog niet af. De bekerwinnaar communiceert via social media dat Edvardsen is bestraft met een boete van 500 euro. Dit bedrag wordt gedoneerd aan de maatschappelijke tak van de club.