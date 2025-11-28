Live voetbal 1

Go Ahead Eagles beboet Edvardsen voor pestgedrag, spits biedt excuses aan

Foto van juichende Go Ahead Eagles-spelers Victor Edvardsen en Dean James
28 november 2025, 17:33

Go Ahead Eagles heeft Victor Edvardsen een boete opgelegd naar aanleiding van zijn pestgedrag richting Angelo Stiller tijdens het Europa League-duel met VfB Stuttgart. Dat hebben de Deventenaren laten weten via X. Zowel de club als de Zweed betreuren het incident van donderdagavond in De Adelaarshorst. Go Ahead Eagles heeft Edvardsen bestraft met een boete van 500 euro.

Edvardsen kwam donderdagavond na zeventig minuten en bij een 0-3 achterstand in de ploeg voor Go Ahead Eagles. Niet lang na zijn invalbeurt wist de spits van de Deventenaren zich de woede op zijn hals te halen. De teruggekeerde spits maakte het uiterlijk van de Duitser Stiller belachelijk middels een handgebaar. Stiller lijdt aan de zeldzame aandoening schisis, een spleet in de lip, ook wel een hazenlip genoemd.

Na afloop wist Edvardsen nog niet of hij zijn excuses zou gaan aanbieden, maar in het statement van Go Ahead Eagles gaat hij door het stof. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn gedrag van gisteren", aldus de 29-jarige spits. "Er zijn dingen gezegd en voorgevallen tussen ons die niet op een voetbalveld thuishoren. Na de wedstrijd ben ik naar de kleedkamer van Stuttgart gegaan om mijn excuses aan te bieden. In mijn positie ben ik een voorbeeld voor anderen, daar moet ik mij naar gedragen."

Go Ahead Eagles-aanvoerder Mats Deijl liet donderdagavond tijdens de persconferentie al weten dat hij Edvardsen had gesommeerd om naar Stiller te gaan om persoonlijk zijn excuses te maken. Daarmee was voor de club uit Deventer de kous nog niet af. De bekerwinnaar communiceert via social media dat Edvardsen is bestraft met een boete van 500 euro. Dit bedrag wordt gedoneerd aan de maatschappelijke tak van de club.

Martine
164 Reacties
295 Dagen lid
509 Likes
Martine
  • 1
    + 1
avatar

Ok. Excuses aangeboden en weer door 👍

Docker
164 Reacties
11 Dagen lid
342 Likes
Docker
  • 1
    + 1
avatar

Wat zijn excuses nou eigenlijk waard als je je zo verlaagt door zoiets te doen? Mensen met een handicap belachelijk maken en dan effe sorry zeggen. Omdat er ophef over is ontstaan. Persoonlijk vind ik de straf te laag.

Klantenservice
1.715 Reacties
965 Dagen lid
18.349 Likes
Klantenservice
  • 0
    + 1
avatar

Een profvoetballer een boete geven van 500 euro is voor mijn gevoel altijd een beetje een boete voor de bühne. Las dat hij het hoogste salaris van de selectie heeft en iets van 5700 per week als salaris heeft. Had die boete een stuk hoger gemaakt en het vervolgens laten overmaken naar een goed doel. Dan geef je een duidelijker signaal wat mij betreft

Go Ahead - Stuttgart

Go Ahead Eagles
0 - 4
VfB Stuttgart
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Angelo Stiller

Angelo Stiller
VfB Stuttgart
Team: Stuttgart
Leeftijd: 24 jaar (4 apr. 2001)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Stuttgart
11
1
2024/2025
Stuttgart
32
1
2023/2024
Stuttgart
31
1
2022/2023
Hoffenheim
20
1

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
5
9
12
2
Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
5
5
12
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Freiburg
5
5
11
5
Betis
5
5
11
6
Ferencváros
5
4
11
7
Braga
5
4
10
8
Porto
5
3
10
9
Genk
5
2
10
10
Celta
5
4
9
11
Lille
5
4
9
12
Stuttgart
5
4
9
13
Plzeň
5
4
9
14
Panathinaikos
5
2
9
15
Roma
5
2
9
16
Nottm Forest
5
4
8
17
PAOK
5
3
8
18
Bologna
5
3
8
19
Brann
5
3
8
20
Fenerbahçe
5
0
8
21
Celtic
5
-1
7
22
Crvena zvezda
5
-1
7
23
Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
Basel
5
0
6
25
Ludogorets
5
-3
6
26
Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead
5
-5
6
28
Sturm
5
-3
4
29
Salzburg
5
-5
3
30
Feyenoord
5
-5
3
31
FCSB
5
-5
3
32
Utrecht
5
-5
1
33
Rangers
5
-7
1
34
Malmö
5
-8
1
35
Maccabi TA
5
-13
1
36
Nice
5
-8
0

