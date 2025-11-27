Nieuwe Eagles-stunt blijft uit: Stuttgart veel te sterk in Deventer

Het is Go Ahead Eagles donderdagavond niet opnieuw gelukt te stunten in de Europa League. VfB Stuttgart was in alle opzichten een maatje te groot voor de ploeg van Melvin Boel en won in De Adelaarshorst met 0-4.

Eagles-trainer Boel kon tegen Stuttgart weer beschikken over Victor Edvardsen, die vanwege een blessure al sinds eind september niet meer in actie kwam. De Zweed begon echter op de bank, waardoor Milan Smit andermaal de aanvalsleider was. De man die eerder dit toernooi nog de held van Deventer werd met twee goals tegen Panathinaikos, kreeg tegen het Stuttgart-centrum (bestaande uit ex-Eredivisiespelers Jeff Chabot en Ramon Hendriks) nauwelijks een voet aan de grond.

Stuttgart, met ook Duits internationals als Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller en Deniz Undav in de basis, was vanaf de aftrap duidelijk de baas. Go Ahead werd vaak ver teruggedrongen op de eigen helft en moest het hebben van een spaarzame counter - wat nauwelijks een speldenprikje opleverde. Na twintig minuten kwamen de Duitsers dan ook verdiend op voorsprong: een mislukte pass Yassir Salah Rahmouni werd onderschept en in twee passes stond Jamie Leweling vrij voor De Busser en prikte hij de 0-1 tegen de touwen. Diezelfde Leweling, die met zijn snelheid een plaag vormde voor de Eagles-defensie, tekende een kwartier later met een laag schot in de korte hoek na een scherpe counter ook voor de 0-2, wat direct ook de ruststand betekende.

Boel bracht in de rust met Oskar Sivertsen en Evert Linthorst twee verse krachten binnen de lijnen. Eerstgenoemde viel sterk in en maakte het Mittelstädt een aantal keer heel moeilijk, maar zijn voorzetten konden evenwel makkelijk verdedigd worden. Stuttgart behield verder de controle en profiteerde na een uur van een tijdelijke numerieke meerderheid, toen Julius Dirksen verzorging nodig had. Na terugleggen van Undav knalde El Khannouss de 0-3 tegen de touwen. Lewelin kreeg nog de grootste kans op een vierde Stuttgart-treffer, maar een goede redding van Jari De Busser voorkwam zijn hattrick.

Het vuur bij Go Ahead was daarmee wel definitief gedoofd, al wakkerde de rentree van Victor Edvardsen dat twintig minuten voor tijd nog wel even aan. De Zweed - die voor het eerst sinds eind september weer minuten maakte - veroorzaakte direct reuring en een opstootje waarbij uiteindelijk meerdere gele kaarten aan te pas moesten komen.

In de dying seconds had Stuttgart alsnog zijn vierde goal te pakken: invaller Bouanani verschalkte De Busser en bepaalde de eindstand zo op 0-4.