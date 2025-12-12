Live voetbal

Frenkie de Jong moet vrezen dat hij zijn basisplaats kwijt is

Frenkie de Jong
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
12 december 2025, 15:00

Het is nog maar de vraag of Frenkie de Jong zijn basisplaats bij FC Barcelona snel terugkrijgt. De Oranje-international begon de voorbije twee duels op de bank bij de Catalanen en werd vervangen door Eric García als verdedigende middenvelder. Trainer Hansi Flick is tevreden over hoe de Spanjaard het invulde.

De Jong begon in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea, die met 3-0 verloren ging, nog in de basis. De duels daarna tegen Deportivo Alavés en Atlético Madrid moest de middenvelder laten schieten vanwege ziekte. Voor de wedstrijden tegen Real Betis en Eintracht Frankfurt was De Jong wel weer fit, maar moest hij genoegen nemen met een plek op de bank. In de afgelopen vier duels mochten Marc Bernal, Marc Casadó, García en Pedri de basisplekken als controleurs op het middenveld invullen.

Betekent dat dan dat De Jong zijn basisplek definitief kwijt is? "Ik heb het al eerder gezegd. Dit is de huidige situatie. De afgelopen wedstrijden hebben we heel goed gespeeld met Eric op nummer 6", benadrukt Flick op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Osasuna. "Frenkie was ziek en moet herstellen. Het belangrijkste is om de best mogelijke basiself op het veld te hebben. Op dit moment hebben we Eric als 6 zien spelen en dat gaat goed. Misschien moet hij daar voorlopig mee doorgaan."

Volgens de Duitse coach is het belangrijk dat iedereen goed herstelt. "We nemen morgen een besluit. Eric kan zeker opnieuw starten. Hij heeft de fantastische eigenschap dat hij op meerdere posities kan spelen. Toen Frenkie niet kon spelen, besloten we dat hij als 6 zou spelen en dat deed hij goed. We kunnen hem op verschillende posities inzetten. Hij verdedigt goed, maar hij verdeelt het spel ook goed en biedt ons opties. Het is geweldig om hem erbij te hebben", besluit Flick.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
11
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
16
27
40
2
Real Madrid
16
17
36
3
Villarreal
15
18
35
4
Atlético
16
13
31
5
Espanyol
15
3
27

Complete Stand

