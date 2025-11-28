FC Barcelona is voornemens om het contract van Shane Kluivert te verlengen. Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagochtend op X. De transfermarktexpert stelt dat de Spaanse grootmacht een driejarige aanbieding heeft gedaan.
De jongste Kluivert-telg loopt al sinds zijn negende rond op La Masía, de roemruchte jeugdopleiding van FC Barcelona. Op zijn zestiende verjaardag, twee jaar geleden, zette hij zijn krabbel onder zijn eerste profcontract bij FC Barcelona. Die verbintenis verloopt komende zomer, waardoor er gesprekken volgen over de toekomst van Kluivert.
Eerder dit jaar maakte de achttienjarige Kluivert zijn debuut voor het hoogste beloftenelftal van FC Barcelona. De linksbuiten ontwikkelt zich meer dan uitstekend in de jeugdopleiding, waardoor de Catalaanse club dolgraag het contract van Kluivert open wil breken. Volgens Romano heeft FC Barcelona de jongeling een driejarig contract aangeboden.
In gesprek met Mee Met Oranje ging Kluivert al op zijn mogelijke debuut in de hoofdmacht van FC Barcelona. Zo zijn generatiegenoten Lamine Yamal en Pau Cubarsí inmiddels al doorgebroken. Wanneer het de beurt i aan Kluivert? "Dat weet ik niet", is hij eerlijk. "Dat moet je niet aan mij vragen. Ik denk dat ik gewoon mijn best moet doen bij de club en ja, gewoon blijven ontwikkelen. En dan hopelijk, hopelijk stroom ik wel naar het eerste. Dat hoop ik natuurlijk wel."
