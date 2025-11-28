Live voetbal

FC Barcelona wil contract van Shane Kluivert verlengen

Shane Kluivert in actie voor FC Barcelona
Foto: © Imago
28 november 2025, 12:31

FC Barcelona is voornemens om het contract van Shane Kluivert te verlengen. Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagochtend op X. De transfermarktexpert stelt dat de Spaanse grootmacht een driejarige aanbieding heeft gedaan.

De jongste Kluivert-telg loopt al sinds zijn negende rond op La Masía, de roemruchte jeugdopleiding van FC Barcelona. Op zijn zestiende verjaardag, twee jaar geleden, zette hij zijn krabbel onder zijn eerste profcontract bij FC Barcelona. Die verbintenis verloopt komende zomer, waardoor er gesprekken volgen over de toekomst van Kluivert.

Eerder dit jaar maakte de achttienjarige Kluivert zijn debuut voor het hoogste beloftenelftal van FC Barcelona. De linksbuiten ontwikkelt zich meer dan uitstekend in de jeugdopleiding, waardoor de Catalaanse club dolgraag het contract van Kluivert open wil breken. Volgens Romano heeft FC Barcelona de jongeling een driejarig contract aangeboden.

Kluivert hoopt snel door te stromen naar eerste elftal

In gesprek met Mee Met Oranje ging Kluivert al op zijn mogelijke debuut in de hoofdmacht van FC Barcelona. Zo zijn generatiegenoten Lamine Yamal en Pau Cubarsí inmiddels al doorgebroken. Wanneer het de beurt i aan Kluivert? "Dat weet ik niet", is hij eerlijk. "Dat moet je niet aan mij vragen. Ik denk dat ik gewoon mijn best moet doen bij de club en ja, gewoon blijven ontwikkelen. En dan hopelijk, hopelijk stroom ik wel naar het eerste. Dat hoop ik natuurlijk wel."

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Reacties

