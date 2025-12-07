De vader van , Mounir Nasraoui, moest zaterdagavond door de beveiliging van de tribune worden verwijderd bij Real Betis - FC Barcelona (3-5). Dat schrijven meerdere Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo. Ook zijn er beelden opgedoken waarop te zien is dat Nasraoui wordt aangespoken door de beveiliging

Nasraoui werd verwijderd na oplopende spanningen met de thuisfans. Terwijl zijn zoon opnieuw uitblonk én vanaf de penaltystip het vijfde Barça-doelpunt maakte, trok Nasraoui ongewenst de aandacht op de tribunes van Estadio La Cartuja.

Hij vierde alle doelpunten van Barcelona uitbundig en keerde zich na de treffers steeds richting het Betis-publiek. Supporters van de thuisploeg ervoeren dit als ronduit provocerend. Boze reacties volgden.

Beveiliging moet ingrijpen

Naarmate de wedstrijd vorderde liep de spanning op de tribune verder op. Na de strafschop die leidde tot de vijfde Catalaanse treffer, bereikte de situatie een kookpunt. Andere fans confronteerden de vader van Yamal, waarna de beveiliging in actie moest komen.

De beveiliging besloot Nasraoui uit de vakken te escorteren en naar een andere, veilige zone te brengen om verdere incidenten te voorkomen. Spaanse verslaggevers benadrukken dat het niet de eerste keer is dat hij zich opvallend gedraagt tijdens wedstrijden, maar deze keer zat hij pal tussen de Betis-aanhang.