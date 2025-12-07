Live voetbal

Vader van Lamine Yamal misdraagt zich en wordt van tribune verwijderd

Barcelona-aanvaller Lamine Yamal
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
7 december 2025, 10:33

De vader van Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, moest zaterdagavond door de beveiliging van de tribune worden verwijderd bij Real Betis - FC Barcelona (3-5). Dat schrijven meerdere Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo. Ook zijn er beelden opgedoken waarop te zien is dat Nasraoui wordt aangespoken door de beveiliging

Nasraoui werd verwijderd na oplopende spanningen met de thuisfans. Terwijl zijn zoon opnieuw uitblonk én vanaf de penaltystip het vijfde Barça-doelpunt maakte, trok Nasraoui ongewenst de aandacht op de tribunes van Estadio La Cartuja.

Artikel gaat verder onder video

Hij vierde alle doelpunten van Barcelona uitbundig en keerde zich na de treffers steeds richting het Betis-publiek. Supporters van de thuisploeg ervoeren dit als ronduit provocerend. Boze reacties volgden.

Beveiliging moet ingrijpen

Naarmate de wedstrijd vorderde liep de spanning op de tribune verder op. Na de strafschop die leidde tot de vijfde Catalaanse treffer, bereikte de situatie een kookpunt. Andere fans confronteerden de vader van Yamal, waarna de beveiliging in actie moest komen.

De beveiliging besloot Nasraoui uit de vakken te escorteren en naar een andere, veilige zone te brengen om verdere incidenten te voorkomen. Spaanse verslaggevers benadrukken dat het niet de eerste keer is dat hij zich opvallend gedraagt tijdens wedstrijden, maar deze keer zat hij pal tussen de Betis-aanhang.

Lees ook:
Foto van FC Barcelona-speler Frenkie de Jong met zijn handen in zijn zij, op de achtergrond Raphinha

Frenkie de Jong ontbreekt bij FC Barcelona wegens 'familieomstandigheden'

  • za 29 november, 15:30
  • 29 nov. 15:30
Shane Kluivert in actie voor FC Barcelona

FC Barcelona wil contract van Shane Kluivert verlengen

  • vr 28 november, 12:31
  • 28 nov. 12:31
Spelers van Chelsea juichen

Chelsea speelt Barcelona zoek, spreekkoor over tegenvallende Lamine Yamal

  • di 25 november, 22:54
  • 25 nov. 22:54
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lamine Yamal

Lamine Yamal
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 18 jaar (13 jul. 2007)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
12
6
2024/2025
Barcelona
35
9
2023/2024
Barcelona
37
5
2022/2023
Barcelona II
3
0

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
16
27
40
2
Real Madrid
15
19
36
3
Villarreal
15
18
35
4
Atlético
16
13
31
5
Betis
15
6
24

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel