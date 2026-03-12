Ajax keihard aangepakt om promotie van Kiki Musampa: ‘Hij is een verdachte’

De keuze van Ajax om Kiki Musampa over te hevelen naar de hoofdmacht als assistent-trainer van Oscar García, is in het verkeerde keelgat geschoten bij misdaadverslaggever Paul Vugts. Vugts doet in zijn column voor Het Parool een boekje open over een strafzaak die momenteel loopt tegen Musampa.

Musampa was sinds afgelopen zomer assistent-trainer bij Jong Ajax. Deze week werd echter bekend dat hij zich in het kielzog van García bij het eerste voegt, vermoedelijk omdat Musampa de Spaanse taal machtig is. García is de opvolger van Fred Grim en maakt het seizoen af als hoofdtrainer van de Amsterdammers.

Vugts is kritisch op de promotie van Musampa. De misdaadverslaggever stipt donderdag in zijn column voor Het Parool namelijk aan dat de oud-prof recent werd aangehouden in een strafzaak die draait om jarenlange belastingfraude. “Ook zijn boekhouder was gearresteerd. Musampa moest een nacht in de cel blijven en werd daarna vrijgelaten in afwachting van nader onderzoek.”

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de Belastingdienst zijn van mening dat Musampa in Nederland woont en werkt en hier dus belasting moet betalen. “Maar ik begreep dat Musampa en zijn boekhouder stellen dat hij alleen belastingplichtig is in het buitenland”, schrijft Vugts.

“Musampa is onder meer plotseling bevorderd omdat hij goed Spaans spreekt, begreep ik, net als de nieuwe hoofdtrainer”, vervolgt Vugts. “Dat pragmatisme kan ik volgen, maar… Ajax vindt op andere momenten ‘bewustwording’ van spelers heel belangrijk. Zeer ervaren (ex-)rechercheurs, en ikzelf ook wel eens, kwamen de jonge miljonairs vertellen hoe kwetsbaar ze zijn als ze zich inlaten met criminelen. Naast hun trainingen krijgen ze gedurende hun opleiding en carrière volop advies over hoe te leven buiten het veld. Dat gaat verder dan goed eten en op tijd naar bed gaan.”

Vugts begrijpt niet dat ‘de jonge Ajaxmiljonairs nu Kiki Musampa als een van hun rolmodellen voor de groep krijgen, terwijl die volgens de staat al jaren zijn middelvinger naar de fiscus opsteekt’. “Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, zéker, maar je kunt ook besluiten verdachten in serieuze strafzaken in de luwte te parkeren, ook als statement voor de andere Ajacieden. Andere Ajacieden die, juist nu ze zo jong waarschijnlijk heel rijk worden, behoefte hebben aan voorbeelden die ze vertellen én laten zien hoe ze uit de problemen blijven, fiscale of andere.”

“Moet een verdachte wel het eerste van Ajax trainen?”, vraagt Vugts zich af.