Live voetbal

Europese toptransfer lonkt voor AZ-spits Bendegúz Kovács: ‘De Hongaarse Ibrahimovic’

Bendegúz Kovács AZ
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
12 maart 2026, 23:37

AZ moet vrezen voor een vertrek van Bendegúz Kovács. Volgens La Gazzetta dello Sport staat de achttienjarige aanvaller op het verlanglijstje van diverse Europese grootmachten.

Kovács debuteerde nog niet in de hoofdmacht van AZ, maar kent desalniettemin een uitstekend seizoen. Zo wist de Hongaarse spits namens de beloften al vijf doelpunten te maken in zeven Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

Kovács, afgelopen zomer door AZ opgepikt in de jeugdopleiding van Ajax, kon onlangs rekenen op mooie woorden van Hans Kraay junior. "Hij heeft een heerlijk linkerbeen, hij is 2.12 meter (1.99 meter, red.) en hij is achttien jaar”, zei de analist bij ESPN over de belofte. “Ik vind het een lekker spitsie. Ajax heeft hem laten lopen. Ronald de Boer kent hem ook goed, die zegt dat het belachelijk is.”

De uitstekende ontwikkeling van Kovács is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven: volgens La Gazzetta dello Sport houden Juventus, Borussia Dortmund, Aston Villa en Sporting Portugal de aanvaller nauwlettend in de gaten. De Italiaanse sportkrant omschrijft de spits van AZ als de ‘Hongaarse Ibrahimovic’.

La Gazzetta dello Sport veronderstelt dat Kovács voor ongeveer vijf miljoen euro op te halen is bij AZ. Zijn contract in Alkmaar loopt na dit seizoen nog twee jaar door.

Denk jij dat Bendegúz Kovács volgend seizoen nog voor AZ speelt?

Laden...
16 stemmen

➡️ Meer AZ nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
AZ-spits Troy Parrott

AZ verslaat Sparta Praag via dubbelslag Parrott, na talloze gemiste kansen

  • Gisteren, 20:38
  • Gisteren, 20:38
  • 1
AZ - Sparta Praag

Teruglezen | Zo boekte AZ op het nippertje een overwinning op Sparta Praag

  • Gisteren, 19:14
  • Gisteren, 19:14
  • 1
Wouter Goes

Echteld verdedigt Wouter Goes na tik van Pepi: ‘Dit is een rode kaart’

  • wo 11 maart, 16:10
  • 11 mrt. 16:10
  • 4
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

B. Kovács

B. Kovács
Jong AZ
Team: Jong AZ
Leeftijd: 18 jaar (31 mrt. 2007)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
7
5

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws