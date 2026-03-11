Leeroy Echteld vindt dat Ricardo Pepi een rode kaart had verdiend naar aanleiding van het incident met tijdens de wedstrijd tussen PSV en AZ (2-1). Volgens de oefenmeester van de Alkmaarders had de slaande beweging van de Amerikaanse spits bestraft moeten worden met een rode prent.

Goes wekte afgelopen zaterdag grote irritatie tijdens PSV – AZ. De verdediger leek in de blessuretijd van de eerste helft een hoofdblessure te veinzen na een duel met Ivan Perisic. In de tweede helft greep de veelbesproken AZ-speler weer naar het hoofd nadat hij een tik kreeg van Pepi. Bij hoofdblessures is een scheidsrechter verplicht om het spel stil te leggen, wat voor ergernis zorgde bij onder meer Peter Bosz.

Artikel gaat verder onder video

In de persconferentie van AZ, dat het donderdag opneemt in de achtste finale van de Conference League tegen Sparta Praag, bekijkt Echteld het incident vanuit een ander perspectief. “Hij krijgt natuurlijk twee keer een klap. Als een tegenstander een slaande beweging maakt, is dat gewoon een rode kaart”, begint de interim-trainer van de Alkmaarders stellig.

“Dan kun je daarna over zijn gedrag praten, dat je het niet goed vindt dat hij doorrolt. Ik vind ook niet dat hij dat hoeft te doen, want dat heeft hij niet nodig. Hij moet gewoon heel puur verdedigen, waarbij hij soms over het randje moet gaan. Dat kan hij ook goed. Voor de rest moet hij niet in zulke momenten terechtkomen. Nu schudden we met dat gedrag de tegenstander wakker. Dat was niet nodig, want we hadden eigenlijk de controle over de wedstrijd”, aldus Echteld.

“Nogmaals: ik vind dat je goed moet blijven kijken wat er met Wouter gebeurt op dat moment. Hij krijgt daadwerkelijk twee keer een klap. Een slaande beweging is rood”, herhaalt de oefenmeester van AZ.