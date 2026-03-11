Debuut Sneijder krijgt bizar staartje: slotfase wordt overgespeeld

De amateurwedstrijd tussen OSM’75 en Focus’07 heeft een staartje gekregen. De KNVB heeft besloten dat de laatste acht minuten van de wedstrijd, die zaterdag eindigde in een 1-0 overwinning voor OSM’75, opnieuw moeten worden gespeeld. Tijdens het duel, waarin Wesley Sneijder zijn debuut maakte, gebruikte de thuisploeg een vierde wisselmoment, terwijl in het amateurvoetbal slechts drie wisselmomenten zijn toegestaan.

De topper in de vierde klasse E van het zaterdagvoetbal trok opvallend veel belangstelling. Niet zozeer vanwege het affiche, maar door de aanwezigheid van Sneijder, die voor het eerst minuten maakte voor OSM’75. Op sportpark Fazantenkamp zagen honderden toeschouwers hoe de recordinternational als invaller binnen de lijnen kwam en na afloop de overwinning vierde met zijn ploeggenoten.

Protest na de wedstrijd

Artikel gaat verder onder video

Na afloop bleek echter dat Focus’07 protest had aangetekend bij de KNVB. Trainer Niels Bosch liet weten dat zijn club vraagtekens had bij het aantal wisselmomenten van de tegenstander. "Het was mij eerlijk gezegd niet opgevallen, maar ik hoorde het na de wedstrijd”, zei Bosch tegen het Algemeen Dagblad.

Volgens de trainer wees analyse van de wedstrijdbeelden uit dat OSM’75 vier keer van spelers wisselde. "Op basis van de beelden kwam ik tot dezelfde conclusie. Na overleg binnen de club hebben we dit bij de KNVB aangekaart en ik heb direct Berry geïnformeerd. Ik wilde daar open over zijn, want ons contact is prima. We wisselen bijna wekelijks beelden van onze wedstrijden uit met elkaar en willen allebei kampioen worden. Het is nu aan de KNVB.”

Misverstand rond hoofdblessure

Trainer Berry van Wijk van OSM’75 ging er aanvankelijk vanuit dat er geen probleem was. "Het gaat waarschijnlijk om een misverstand, want we hebben een speler gewisseld met een hoofdwond.”

Volgens hem werd die wissel toegestaan door de scheidsrechter, waardoor het leek alsof een extra wisselmoment mogelijk was. "Na afloop hebben de scheidsrechter en rapporteur er ook niets over gezegd, dus ik denk dat het een storm in een glas water is. Zo niet, dan zou het een grote fout van mij zijn.”

Ook Sneijder zelf werd bij Ziggo Sport gevraagd naar de situatie. "Een van de wissels was volgens onze trainer wegens een hoofdblessure, en dan is het toegestaan. Maar misschien is er sprake van een miscommunicatie. Het zal zuur zijn als dat protest wordt toegewezen, al heb ik sowieso een leuke middag gehad.”

De KNVB heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat een extra wisselmoment bij een hoofdblessure alleen in het profvoetbal geldt. In het amateurvoetbal blijft het aantal wisselmomenten beperkt tot drie. Daardoor is besloten dat de slotfase van het duel opnieuw wordt ingepland. Het gaat om acht minuten die uitgespeeld moeten worden.