Feyenoord en FC Twente hebben woensdagmiddag een besloten oefenwedstrijd tegen elkaar gespeeld. Het duel werd gespeeld op trainingscomplex 1908 en eindigde in een 1-3 overwinning voor Twente. Wel maakte zijn eerste doelpunt voor Feyenoord.

FC Twente kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Ricky van Wolfswinkel zette zijn ploeg op 0-1 door oog in oog met Feyenoord-keeper Steven Benda beheerst binnen te schuiven. Nog voor het halfuur herstelde Feyenoord het evenwicht: Sterling tekende voor de 1-1.

De Tukkers begonnen ongewijzigd aan de tweede helft. Na een uur spelen nam FC Twente opnieuw de leiding, toen Guilherme Peixoto een vloeiende aanval afrondde met een harde inzet in de verre hoek. Enkele minuten voor tijd gooide Marko Pjaca het duel definitief in het slot door de 1-3 tegen de touwen te schieten.

Twente speelde met elf andere namen dan in de voorbije Eredivisie-speelronde tegen Go Ahead Eagles (1-4 zege), terwijl bij Feyenoord vier spelers bleven staan ten opzichte van het 3-3 gelijkspel tegen NAC Breda, waaronder de gehele voorhoede.

Twente boekte zo de tweede zege in korte tijd op Feyenoord. Anderhalve week geleden eindigde het onderlinge Eredivisie-duel in 2-0 in De Grolsch Veste. Twente bereidt zich voor op de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van zondag, terwijl Feyenoord diezelfde dag aantreedt tegen Excelsior.

Opstelling Feyenoord: Benda, Nieuwkoop, Van den Elshout, Kraaijeveld, Bos, Lotomba, Targhalline, Sliti, Sterling, Ueda, Hadj Moussa.

Opstelling FC Twente: Tyton, Peixoto, Bruns, Pröpper, Titulaer, Kjølø, Weidmann (73’ Roede), Verschueren, Pjaca, Van Wolfswinkel (68’ Groenewald), Vennegoor of Hesselink (84’ Djedovic).