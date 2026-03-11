heeft zich de afgelopen dagen van zijn beste kant laten zien buiten de lijnen. Hoewel de Engelse aanvaller van Feyenoord de laatste tijd onder een vergrootglas ligt vanwege zijn sportieve prestaties, zocht hij na het gelijkspel tegen NAC Breda (3-3) van afgelopen zondag bewust de catacomben op. Daar vond een bijzonder onderonsje plaats met opponent Cherrion Valerius (20).

De komst van Sterling naar Feyenoord is op sportief vlak nog niet bepaald een succes gebleken. Tegen NAC mocht de Engelse oud-international voor het eerste vanaf de basis starten. Uiteindelijk was hij betrokken bij de 3-3 van Ayase Ueda, toen hij de voorassist leverde op Jordan Bos met een pass achter het standbeen. Na afloop van het duel liet Sterling zich eveneens van zijn allerbeste kant zien.

Sterling zocht contact na afloop van NAC - Feyenoord

"Raheem Sterling wordt op veel vlakken weggehoond, maar de Brit nam in Breda wel het initiatief om in de catacomben even opponent Cherrion Valerius (20) op te zoeken. Na afloop van het duel met NAC kreeg de Rotterdammer complimenten van de Feyenoorder en volgde een mooi onderonsje", schreef Joost Blaauwhof, journalist van Voetbal International, op X.

Ongevraagde tips voor de jonge verdediger

De actie van Sterling was niet zonder reden. De twintigjarige Valerius kende een turbulente periode door een afgeketste transfer naar Minnesota United en een terugkeer van een blessure. Sterling, die dit jaar transfervrij overkwam van Chelsea, leek dit feilloos aan te voelen. "Voor een jonge speler is het mooi en onbetaalbaar om nog een paar ongevraagde, complimenteuze tips te krijgen van een dergelijke topspeler. Sterling voelde aan dat Valerius een paar lastige weken achter de rug had, sprak hem toe en motiveerde de back om door te knokken", aldus de journalist. Onder het X-bericht krijgt Sterling veel complimenten voor zijn actie.

Betrokkenheid bij de Feyenoord-jeugd

De maatschappelijke betrokkenheid van Sterling bleef niet beperkt tot het onderonsje in Breda. De aanvaller nam deze week namelijk ook de tijd om een bezoek te brengen aan een training van de jeugdopleiding op Varkenoord. Sterling deelde daar zijn ervaringen met de jonge talenten van Feyenoord en toonde zich zeer benaderbaar voor de jeugdspelers.

Van Persie tevreden over inzet Sterling

Hoewel critici als Valentijn Driessen de situatie van Sterling inmiddels als zorgelijk omschrijven, blijft trainer Robin van Persie vertrouwen houden in de kwaliteiten van de Engelsman. Na de puntendeling tegen NAC gaf de oefenmeester aan tevreden te zijn over de goede momenten en de werklust van Sterling, die dus betrokken was bij de gelijkmaker van Ueda.