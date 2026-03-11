Live voetbal

Noa Lang werkt aan nieuw nummer: ‘Hopelijk voor de zomer’

Noa Lang Galatasaray Alanyaspor
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
11 maart 2026, 05:55   Bijgewerkt: 10 maart 2026, 23:01

Noa Lang is momenteel druk bezig met een nieuwe plaat, zo laat hij doorschemeren in gesprek met Ziggo Sport. De buitenspeler, die tot dusver vier hits uitbracht, hoopt dat hij voor de zomer klaar is met zijn volgende nummer.

Lang nam het dinsdagavond met Galatasaray op tegen Liverpool in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. In Istanbul eindigde het duel in een minimale zege voor de Turken: 1-0. De Nederlander was erg bedrijvig en dacht dat hij in de tweede helft een doelpunt had voorbereid, maar Baris Yilmaz stond buitenspel in aanloop naar de goal van Victor Osimhen.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel wordt Lang bij Ziggo Sport gevraagd naar zijn hobby als rapper. Naast zijn carrière als voetballer timmert de aanvaller ook hard aan de weg als muzikant: in het verleden bracht hij met 7K Op Je Feestje, Damage, Waka en Matcha Coco al vier goed beluisterde nummers uit. Ziggo Sport-verslaggeefster Noa Vahle wil graag weten of er al een volgende plaat in de pijplijn zit van Lang.

“Ja, het is wel de bedoeling dat er binnenkort weer wat aankomt”, zegt de voormalig PSV’er grijnzend. “Hopelijk voor de zomer.” Vahle vraagt of dat betekent dat Noano, zoals de artiestennaam van Lang luidt, met een nieuwe plaat komt. “Dat is wel de bedoeling”, antwoordt de voetballer weer. De aanvaller is niet de enige bij Galatasaray die muziek maakt. Lang laat weten dat Sacha Boey ook graag nummertjes maakt. Zit er ook een collab in? “Wie weet”, besluit de vijftienvoudig international.

➡️ Meer Galatasaray nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Noa Lang Galatasaray Alanyaspor

Fans van Galatasaray zijn compleet klaar met Noa Lang: ‘Hij is troep, verschrikkelijk!’

  • za 28 februari, 20:04
  • 28 feb. 20:04
  • 4
Marten de Roon van Atalanta

Italiaanse pers lyrisch over De Roon na comeback tegen Dortmund

  • do 26 februari, 10:21
  • 26 feb. 10:21
  • 3
Lloyd Kelly

Galatasaray met schaamrood op de kaken langs Juventus, staande ovatie zegt alles

  • wo 25 februari, 23:37
  • 25 feb. 23:37
  • 1
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Galatasaray - Liverpool

Galatasaray
1 - 0
Liverpool
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Noa Lang

Noa Lang
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
5
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws