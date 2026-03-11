is momenteel druk bezig met een nieuwe plaat, zo laat hij doorschemeren in gesprek met Ziggo Sport. De buitenspeler, die tot dusver vier hits uitbracht, hoopt dat hij voor de zomer klaar is met zijn volgende nummer.

Lang nam het dinsdagavond met Galatasaray op tegen Liverpool in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. In Istanbul eindigde het duel in een minimale zege voor de Turken: 1-0. De Nederlander was erg bedrijvig en dacht dat hij in de tweede helft een doelpunt had voorbereid, maar Baris Yilmaz stond buitenspel in aanloop naar de goal van Victor Osimhen.

Na afloop van het duel wordt Lang bij Ziggo Sport gevraagd naar zijn hobby als rapper. Naast zijn carrière als voetballer timmert de aanvaller ook hard aan de weg als muzikant: in het verleden bracht hij met 7K Op Je Feestje, Damage, Waka en Matcha Coco al vier goed beluisterde nummers uit. Ziggo Sport-verslaggeefster Noa Vahle wil graag weten of er al een volgende plaat in de pijplijn zit van Lang.

“Ja, het is wel de bedoeling dat er binnenkort weer wat aankomt”, zegt de voormalig PSV’er grijnzend. “Hopelijk voor de zomer.” Vahle vraagt of dat betekent dat Noano, zoals de artiestennaam van Lang luidt, met een nieuwe plaat komt. “Dat is wel de bedoeling”, antwoordt de voetballer weer. De aanvaller is niet de enige bij Galatasaray die muziek maakt. Lang laat weten dat Sacha Boey ook graag nummertjes maakt. Zit er ook een collab in? “Wie weet”, besluit de vijftienvoudig international.