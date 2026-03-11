'Barcelona ziet twee oude bekenden als goedkoper alternatief voor Rashford'

Live voetbal

11 maart 2026

FC Barcelona heeft twee oude bekenden op het oog, mocht de club er niet in slagen om Marcus Rashford komende zomer langer aan zich te binden. Volgens Marca gelden Abde Ezzalzouli (Real Betis) en Jan Virgili (RCD Mallorca) als goedkoper alternatief voor de Engelsman, die dit seizoen wordt gehuurd van Manchester United.

Barcelona en Manchester United hebben in de huurovereenkomst van Rashford (28) een koopoptie ter hoogte van 30 miljoen euro opgenomen. De Catalanen zijn dusdanig tevreden over de aanvaller, die in 37 officiële optredens goed was voor tien doelpunten en dertien assists, dat zij die optie graag zouden lichten. Door de financiële situatie - Barcelona heeft al jaren moeite om aanwinsten binnen de geldende salarisregels in te schrijven voor LaLiga - én de naderende presidentsverkiezingen is het echter nog maar de vraag of dat gaat lukken. Bovendien moet de club mogelijk de transfermarkt op voor een nieuwe spits, aangezien Robert Lewandowski (37) op leeftijd is én beschikt over een aflopend contract.

Marca schrijft dat Ezzallzouli (24), voetbalnaam Ez Abde, bij Barcelona geldt als mogelijk alternatief voor Rashford. De 33-voudig international van Marokko stond tussen 2021 en 2023 al onder contract in Camp Nou. In zijn debuutseizoen kwam hij tot twaalf optredens in het eerste. In zijn tweede jaar werd Ezzalzouli verhuurd aan Osasuna, om in de zomer van 2023 voor zo'n 7,5 miljoen euro verkocht te worden aan Betis. Daar maakt de Marokkaan dit seizoen een prima indruk met negen goals en zeven assists in alle competities, waardoor een terugkeer naar Barcelona dus tot de mogelijkheden zou behoren. Bijkomend voordeel is dat Barcelona twintig procent van de transferrechten op Ezzalzouli heeft behouden, wat de aankoopprijs zal verzachten.

Behalve Ezzalzouli heeft technisch directeur Deco van Barcelona ook Jan Virgili (19) in beeld, volgens Marca althans. De Spanjaard speelde in het seizoen 2024/25 al in de Onder-19 en het beloftenelftal van Barcelona, maar werd afgelopen zomer voor zo'n 3,5 miljoen euro verkocht aan Mallorca. Namens de degradatiekandidaat kwam hij dit seizoen in 22 competitiewedstrijden, waarvan zeventien als invaller, niet tot scoren. Wel leverde Virgili zes keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot. Barcelona heeft bij zijn verkoop vijftig procent van de transferrechten behouden, waardoor ook Virgili met 'korting' zou kunnen worden aangetrokken.

Marcus Rashford

Marcus Rashford
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (31 okt. 1997)
Positie: AM (L), A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
23
4
2024/2025
Man Utd
15
4
2023/2024
Man Utd
33
7
2022/2023
Man Utd
35
17

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
27
46
67
2
Real Madrid
27
33
63
3
Atlético
27
21
54
4
Villarreal
27
18
54
5
Betis
27
8
43

Complete Stand

