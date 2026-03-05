heeft woensdagavond geen beste beurt gemaakt bij Manchester United. De linksback, die na maanden weer eens minuten mocht maken bij de Engelse grootmacht, wordt verantwoordelijk gehouden voor de late en winnende treffer van Newcastle United (2-1). De Nederlander krijgt te maken met forse kritiek, terwijl hij slechts zes minuten in het veld stond.

Na zeven ongeslagen wedstrijden ging Manchester United eindelijk weer eens onderuit, tegen Newcastle United. En dat terwijl de ploeg van Michael Carrick een helft lang met een man meer speelde, na een tweede gele kaart voor Jacob Ramsey (na een schwalbe). Anthony Gordon zorgde kort daarna voor de 1-0 vanaf de stip, terwijl Casemiro drie minuten later alweer gelijkmaakte. Dit alles speelde zich af in de blessuretijd van de eerste helft.

Malacia zeer ongelukkig bij tegengoal

Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel. In de 85ste minuut kon Noussair Mazraoui niet verder, waarna Malacia in het veld werd gebracht. Voor de Nederlander betekende dat zijn eerste minuten in de hoofdmacht sinds 26 december, toen hij drie minuten mocht meespelen — eveneens tegen Newcastle.

In die zes minuten maakte de voormalig linksback van Feyenoord geen sterke indruk en vertolkte hij een negatieve hoofdrol bij de 2-1 van William Osula. De aanvaller werd weggestuurd aan de rechterkant en zette Malacia met een paar simpele scharen te kijk. Het leverde een wat kolderiek beeld op, waarna Osula de bal fraai achter Senne Lammens krulde.

Op X is de kritiek genadeloos. De Nederlander wordt van alle kanten uitgescholden en krijgt zelfs een felle sneer te verwerken: “Gewoon weer verdwijnen!”

Daarmee wordt gedoeld op de lange afwezigheid van de verdediger. Tussen juni 2023 en november 2024 was het stil rond Malacia, wat leidde tot uiteenlopende geruchten op sociale media. Zo zou hij kampen met een depressie, in getuigenbescherming zitten of zelfs gevlucht zijn met prinses Kate. Dat bleek allemaal onjuist.

De werkelijkheid was dat Malacia een moeizame revalidatie doormaakte en daarnaast te maken kreeg met tegenslagen in zijn privéleven. Zo werd zijn vader Sanroy ziek en overleed zijn oma.

Geen transfer in winterstop

Ook in de winterstop kreeg de Nederlander een tegenvaller te verwerken. Malacia stond op het punt om Manchester United te verruilen voor een Turkse club, maar daar zette technisch directeur Jason Wilcox op het laatste moment een streep door.