Malacia reageert voor het eerst op wilde speculaties tijdens lange stilte

heeft zich voor het eerst uitgelaten over de bizarre geruchten die de ronde deden over hem. De verdediger was lange tijd ‘van de radar’ op sociale media, wat leidde tot opvallende theorieën.

Malacia speelde 535 dagen geleden zijn laatste wedstrijd voor Manchester United. In de laatste speelronde van het Premier League-seizoen 2022/2023 speelde de Nederlander negentig minuten tegen Fulham (2-1 winst). Daarna kwam hij door blessures niet meer in actie. De linksback was ellenlang afwezig op sociale media, waardoor mensen zich grote zorgen begonnen te maken.

Weggelopen met prinses Kate Middleton

Tegenover The New York Times komen een aantal bijzondere theorieën ter sprake. Een daarvan ging over Kate Middleton, de prinses van Wales. Malacia zou ‘zijn weggelopen’ met haar. “Nee, daar is niks van waar”, laat de verdediger weten.

Ook werd er gesuggereerd dat Malacia was overleden, dat hij was gearresteerd of dat hij in een getuigenbeschermingsprogramma was opgenomen. “Nee, er was niks van waar. Nee, nee. Ik heb gewoon mijn revalidatie gedaan. Vooral toen ik in Holland was, was ik dicht bij mijn familie — dus alleen trainen, familie, slapen; trainen, familie, slapen. Het enige wat ik heb gedaan”, vertelt de Nederlander.

Mensen om Malacia heen begonnen zich ook zorgen te maken. Mensen zeiden of ze zich geen zorgen maakten of dat ze er niets over wilden zeggen, vooral vrienden om me heen, omdat andere mensen het hen vroegen omdat ze me niet konden bereiken. Ze vroegen me: Wil je er niet publiekelijk iets over zeggen? Ik zei: Nee, omdat ik niet veel op internet zit, krijg ik niet al die informatie. Als jullie het me niet vertelden, zou ik het niet eens weten. Ik ben prima”, laat de verdediger weten.

Malacia had wel degelijk last van privéproblemen

Malacia had wel degelijk echte problemen in zijn privéleven, zo werd zijn vader Sanroy ziek en overleed zijn oma. “Ik denk dat ze nu in vrede is, dus dat maakt mij ook blij, want ik heb haar een paar weken voor ze overleed nog pijn zien lijden. Ik heb haar ook zien veranderen, als mens. Ik ben blij dat ze nu bij mijn opa is. Ze zijn daar samen en ze hebben vrede. Dat is het belangrijkste voor mij, dat ze rust heeft”, sluit hij af.

