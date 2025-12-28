Algerije heeft zondagavond ook de tweede wedstrijd op de Afrika Cup winnend afgesloten. Na de 3-0 overwinning op Soedan werd nu moeizaam met 1-0 gewonnen van stug Burkina Faso. Opnieuw was Riyad Mahrez de grote man. Eredivisie-spelers Anis Hadj-Moussa en Ramiz Zerrouki kwamen niet in actie.

Algerije begon als favoriet aan het duel met Burkina Faso, maar naarmate de eerste helft vorderde werd duidelijk dat de ploeg van bondscoach Brama Traoré zich niet zomaar gewonnen gaf. Burkina Faso schuwde de fysieke duels niet en wist zelf ook enkele gevaarlijke momenten te creëren.

Toch werd Algerije halverwege het eerste bedrijf in het zadel geholpen. Na een uiterst makkelijk gegeven strafschop kreeg Riyad Mahrez de uitgelezen kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. De oud-speler van Manchester City bleef koel en stuurde de doelman de verkeerde hoek in: 1-0.

In de tweede helft kreeg Algerije meerdere mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen, maar telkens lag doelman Hervé Koffi in de weg. Doordat Algerije verzuimde zichzelf te belonen, bleef het duel tot het einde spannend in Rabat.

Door de overwinning gaat Algerije met zes punten uit twee wedstrijden aan de leiding in Groep E en is het nu zeker van de volgende ronde. Burkina Faso staat tweede en heeft evenveel punten als de nummer drie: Soedan.