De zogenaamde handdoekenrel tijdens de finale van de Afrika Cup krijgt nóg een staartje. De voetbalbond van Marokko gaat in beroep tegen de straffen die werden opgelegd door de CAF, onder meer aan PSV'er .

Marokko verloor op 18 januari jl. de eindstrijd van de Afrika Cup, die dit jaar in eigen land gehouden werd, op tumultueuze wijze van Senegal. Het gastland kreeg in blessuretijd een strafschop, waar de Senegalese bondscoach Pape Thiaw en zijn ploeg het absoluut niet mee eens waren. De bondscoach besloot zijn spelers van het veld te halen, maar na zo’n tien minuten werd er alsnog verder gespeeld. Brahim Díaz ging achter de bal staan, maar zijn panenka eindigde in de handen van Édouard Mendy. In de verlenging trok Senegal vervolgens aan het langste eind: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

Na de wedstrijd doken gingen beelden viraal waarop was te zien hoe de spelers van Marokko probeerden om de handdoek van Mendy af te pakken. De Senegalese reservedoelman Yehvann Diouf voelde zich zelfs genoodzaakt het voorwerp te beschermen. Met name de rol van Saibari, die probeerde het pad van Diouf naar diens collega te blokkeren, werd breed uitgemeten. Een dag na de finale ging de middenvelder bij Mendy langs om zijn excuses aan te bieden. Later ging hij ook bij ESPN door het stof.

De Afrikaanse voetbalbond (CAF) besloot uiteindelijk flinke straffen uit te delen naar aanleiding van de ontspoorde eindstrijd. Zo werd Saibari veroordeeld tot een schorsing van drie duels en het betalen van een boete van 83 duizend euro. Datzelfde bedrag moet ook zijn ploeggenoot Achraf Hakimi betalen, hij komt er echter met 'slechts' twee wedstrijden schorsing (waarvan eentje voorwaardelijk) vanaf. Daarnaast kreeg ook Thiaw een stevige schorsing van vijf duels aan de broek en moet ook hij 83 duizend euro boete betalen. Zijn spelers Iliman Ndiaye en Ismaïla Sarr zijn bovendien voor twee wedstrijden uitgesloten.

De Marokkaanse voetbalbond laat het er echter niet bij zitten. De FRMF tekent beroep aan bij de CAF voor de uitgedeelde straffen, zo meldt De Telegraaf.